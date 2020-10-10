نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توطين مهن الاتصالات وتقنية المعلومات والهندسية بالمملكة السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة صرح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، أن الوزارة قررت توطين مهن الاتصالات وتقنية المعلومات والمهن الهندسة، في جميع المنشآت التي يعمل فيها أكثر من 5 عاملين في وظائف تقنية المعلومات وهندسة الاتصالات ومهن تطوير التطبيقات والبرمجة والتحليل، والمهن الفنية للاتصالات.

توطين مهن الاتصالات وتقنية المعلومات

قالت وزارة الموارد البشرية، أن الهدف من توطين مهن الاتصالات وتقنية المعلومات، هو توفير فرص عمل للشباب السعودي، وقالت أن سعودة مهن الاتصالات وتقنية المعلومات، سوف يوفر 9 آلاف فرصة عمل في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، وقالت الوزارة أن هذا القرار سوف يوفر حوالي 60% من فرص العمل بالشركات الكبرى السعودية، ويستفيد منها الشباب السعودي العاطل عن العمل، وقالت وزارة الموارد البشرية، أن رواتب هذه المهن سوف تبدأ من 7 آلاف ريال سعودي للمهن التخصصية، و5 آلاف ريال سعودي للمهن الفنية.

سعودة المهن الهندسية

أصدر المهندس أحمد بن سليمان الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قرار ينص على سعودة المهن الهندسية بالمنشآت السعودية بنسبة 20%، وقال أن قرار توطين مهن الهندسة، يأتي ضمن القرارات التي تهدف إلى توطين المهن بالشراكة مع المؤسسات والجهات الحكومية والاشرافية، وكان الغرض من صدور هذه القرارات هو تمكين الشباب السعودي الحاصل على مؤهلات نوعية في الحصول على فرصة عمل مناسبة ولائقة به، وتوفير بيئة عمل مناسبة تمكن الكوادر الشبابية من أبناء المملكة ، في الحصول على فرصة لإبراز قدراتهم ومواهبهم في هذه المجالات، وتشجيع الكوادر السعودية في تولي مسئوليات كبيرة بالقطاع الخاص، وتعزيز وتنمية عملهم في الوظائف المحورية لتنمية القطاع الخاص.

وقالت وزارة الموارد البشرية، أن قرار توطين المهن الهندسية، يسري على جميع منشآت القطاع الخاص التي تعمل بالسوق السعودية، ويعمل بها أكثر من 5 عمال، في المهن الهندسية، وقال أنه في حالة استهداف وظائف هندسية في قرارات سابقة أو لاحقة لمهن أو مهنة محددة بنسب مختلفة، فإنه يتم تطبيق نسبة التوطين الأعلى.

وقالت أيضاً أنها قامت بإصدار دليلاً إجرائياً مصاحب لقرار وزارة الموارد البشرية، وذلك لتوضيح حيثيات قرار توطين مهن الهندسة، والهدف من اتخاذه بشكل مفصل، وقالت أن أصحاب المنشآت والراغبين في الحصول على فرصة عمل يمكنهم الاطلاع على هذا الدليل الإجرائي من خلال زيارة موقع الوزارة.