نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سجل الآن واختار المبلغ من منصة سلفة بحد أقصي 5000 الآف ريال والتحويل فوراً في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل منصة سلفة لجميع المواطنين بالمملكة العربية السعودية، فتعد منصة سلفة هي أحد أهم المنصات التمويلية السعودية التي تقوم بتسليف ومنح تمويل سريع لجميع المواطنين وجميع الموظفين داخل المملكة بجميع القطاعات العاملة من حكومي وخاص وشبه حكومي وغيرها، وتقوم منصة سلفة sulfah علي تقديم فرصة للمواطنين في قضاء أِشياء طارئة شخصية ضرورية، أو إقامة مشروع صغير أو لتغطية مصاريف خاصة بالعميل، وغيرها من الأغراض التي قد تواجه البعض في أي وقت، ويتم تسجيل طلب تمويل من منصة سلفة باستخدام أحدث التقنيات الإلكترونية التي تحافظ علي سرية ومعلومات المواطنين عند التسجيل بموقع سلفة وعدم اطلاع أي شخص علي هذه البيانات، ويتم تقديم التمويل من منصة سلفة بدون شرط تحويل راتب العميل من جهة العمل التي ينتمي لها كل فرد، وهي أحد المزايا التي يهتم بها الكثير من المواطنين الراغبين في الحصول علي تمويل سريع، وتحرص منصة سلفة علي إيداع مبلغ التمويل الذي يطلبه العميل فوراً عند التسجيل، واليكم رابط التسجيل في منصة سلفة وشروط التسجيل في منصة سلفة.

شروط التسجيل في منصة سلفة لجميع الموظفين بجميع القطاعات العاملة بالمملكة

التسجيل في منصة سلفة متوفر بشروط ميسرة لجميع المواطنين بالمملكة، من أجل مساندة المواطن السعودي والوقوف بجواره عند حاجته لصرف دعم تمويلي خلال أي وقت يحتاج إليه العميل، وتحقيق أكبر نمو استثماري بالمملكة وفقاً لرؤية صندوق النقد العربي السعودي، وفيما يلي شروط التسجيل في منصة سلفة:

التسجيل في منصة سلفة يجب أن يكون الشخص الراغب في الحصول علي تمويل عمره لا يقل عن 18 عاماً ويعد هذا العمر هو الحد الأدنى حتي يتم الصرف، كما يجب أن يكون التسجيل في منصة سلفة يجب أن يكون الشخص الراغب في الحصول علي تمويل لديه دخل شهري لا يقل عن 3000 الآف ريال، بالإضافة إلى أن التسجيل في منصة سلفة يجب أن يكون الشخص الراغب في الحصول علي تمويل لديه جنسية سعودية.

وإضافة إلى الشروط السابقة يجب أن يكون العميل الذي يرغب في التسجيل في منصة سلفة أن يكون قد أدي فترة زمنية 6 شهور كحد أدني بأي جهة عمل داخل المملكة العربية السعودية، وأن يكون العميل قادراً علي سداد أقساط المبلغ الذي سوف يحصل عليه من منصة سلفة.

طريقة التسجيل في منصة سلفة لجميع الموظفين بجميع القطاعات الحكومية والخاصة بالمملكة



قبل التسجيل في منصة سلفة يجب أن يعرف كل شخص أن منصة سلفة توفر مبالغ نقدية من 1000 ألف ريال حتي مبلغ 5000 الآف ريال فقط، وأن أي مبلغ سوف يختاره العميل سوف يتم تحويله بدون تحويل الراتب الخاص بالعميل، واليكم الخطوات: