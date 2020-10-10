نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التقديم على المساعدة المقطوعة 1442 إلكترونياً| الفئات المستحقة للمقطوعة وشروط التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنتشر الاسئلة والإستفسارات على محرك البحث “جوجل” عن كيفية التقديم على المساعدة المقطوعة، ودعونا أولاً نوضح بعض الحقائق عن ماهية المساعدة المقطوعة ودورها، فالمساعدة المقطوعة قد أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية مؤخراً كي تخفف من معاناة المواطنين السعوديين من محدودي الدخل حيث تقدم لهم مساعدات مالية سنوياً لكي تعمل على سد احتياجاتهم الاساسية من مأكل وملبس ومشرب في ظل ارتفاع الأسعار الأخير في معظم السلع الأساسية، ومن هنا كان الإهتمام الشديد من جانب المواطنين بمعرفة كل المعلومات عن المساعدة المقطوعة ومعرفة شروط التقديم وكيفية الإستعلام عن المقطوعة برقم السجل المدني حتى يستفيدوا من مبالغ الدعم المقدمة، ونوضح لكم في هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” طريقة التقديم إلى المساعدة المقطوعة إلكترونياً والفئات المستحقة لها، فتابعونا.

التقديم على المساعدة المقطوعة

يسألنا العديد من زوارنا الكرام عن خطوات التقديم الإلكترونية للمساعدة المقطوعة التي تغنيهم عن الذهاب إلى الجهات المعنية وضياع وقتهم، ولأننا نعرف أهمية المساعدة المقطوعة ودورها في تخفيف العبء عن المواطن نوضح لكم كافة الخطوات اللازمة لعملية التقديم فقط اتبع الآتي:

الفئات المستحقة للمساعدة المقطوعة

في بداية انطلاق برنامج المساعدة المقطوعة حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية الفئات المستحقة للمساعدات المالية لمقطوعة الضمان الإجتماعي حتى يذهب الدعم إلى مستحقيه فقط، وهي كالتالي:

النساء المطلقات أو الأرامل.

كل مواطن صاحب دخل متوسط أو بسيط.

من لديه عجز كلي أو دائم.

الأطفال الأيتام.

كل أسرة سعودية لا يوجد دخل ثابت لها.

كل أسرة لا يوجد عائل لها.

شروط المساعدة المقطوعة

منذ أن أعلن المسئولون عن برنامج المساعدة المقطوعة عن إنطلاقه وضعوا شروطاً محددة لكل من يريد الإستفادة من دعم المساعدة المقطوعة، وأبرز تلك الشروط: