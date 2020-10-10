نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برنامج سكني يوفر مساكن مخصصة للأسر الأشد احتياجاً من خلال منصة “جود الإسكان” في المقال التالي

عمر شويل - جدة برنامج سكنى قد وقع اتفاق تعاون مع شركه”جاهز” الدولية حيث تتولى الشركة من خلالها تقديم عروض خاصة لمستخدمي تطبيقها الإلكتروني من مستفيدي برنامج سكنى و بالإضافة إلي ذلك توفير مساكن مخصصة للأسر الأشد حاجة عبر منصة جود الإسكان حيث أنها احدي مبادرات الإسكان التنموي الأهلية و التي تهدف إلي اشتراك المجتمع ” أفراد و منظمات ” لتقديم يد العون للعطاء الخيرى السكني من خلال المنصة بكل شفافيه و دون التحيز لأي فرد و خصوصا في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد إثر تداعيات انتشار فيروس كورونا Covid 19 و ذلك بعد دراسة حالته جيداً و رسالة برنامج سكنى من خلال منصة جود الإسكان هو تسهيل مساهمه الأفراد في مساعده الحالات الأشد احتياجاً لمسكن بالشراكة مع برامج الإسكان التنموي التابع لوزارة الإسكان و أهداف منصة جود الإسكان هي كالاتي :



تحقيق مستهدفات المملكة العربية السعودية 2030 للتمكين من حياه صحية.

زيادة معدل الاستقرار الأسري و تكاتف المجتمع.

الأسري و تكاتف المجتمع. تفعيل الشراكة و التكامل بين القطاع الحكومي و الأهلي والتجاري لتحقيق الأولويات الوطنية.

لتحقيق الأولويات الوطنية. المساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030 لتمكين المواطنين في المملكة من حياه صحيه و عامرة.

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تتميز جود بالشراكات المتعددة مع الجمعيات الخيرية في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية و تتولي الجمعيات الدور الهام من خلال دراسه الحالة و توثيق الاحتياج ميدانياً و تحديد نوع الاحتياج السكنى و تسليم الوحدة للمستفيد. و هناك الكثير الذين يدعمون المواطنين الأشد احتياجا و شركاء منصة جود و منهم مصرف الراجحي حيث ساهم مصرف الراجحي ب40 مليون ريال سعودي لدعم الأسر الأشد احتياجاً لشراء المساكن الجاهزة من خلال منصة جود , كما تقوم منصة جود بتوفير خدمات أخري إلى المواطنين في المملكة العربية السعودية مثل دعم الإيجار و هي للأسر الأشد حاجة داخل المملكة و المشمولة بالرعاية الاجتماعية في وزارة العمل و التنمية الاجتماعية و لدية تعثرات في تسديد أجر المسكن وكذلك تقوم منصة جود الإسكان بعد مشاريع الإسكان وذلك عن طريق استعراض مشاريع البناء و إتمام عمليه تنفيذ تلك المشاريع المختلفة في وقت لا يتجاوز 12 شهرا فقط .

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و قد كان ممثل وزاره الإسكان في التوقيع المشرف علي الإسكان المؤسسي المهندس عبد الله بن عبد الرحمن بن سعيد , بينما قام بتمثيل شركة جاهز الدولية الرئيس التنفيذي للشركة غصاب بن سلمان المنديل. و قد قام ممثل شركه جاهز الدولية غصاب بن سلمان المنديل أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن “جاهز”في الأعمال المجتمعية و أنها امتداد لبرامج نفعية مع عدة وزارات و جمعيات خيريه و قد أوضح ممثل شركة جاهز الدولية أن الشركة تسعد بهذه الاتفاقية و التي تمنح الشركة فرصه لخدمة المجتمع و هذا أقل واجب من جاهز نحو المواطنين في المملكة العربية السعودية

و تتضمن الاتفاقية التنسيق بين سكنى وشركه جاهز الدولية للتعريف ببرنامج سكنى لعملاء شركة جاهز الدولية و الحلول السكنية المتنوعة و التي يتم تقديمها برنامج سكنى للمواطنين , كما تشمل الإسهام في منصة جود الإسكان .كما يوفر برنامج سكنى عروضا خاصه لمستفيدي برنامج سكنى كما أن تطبيق سكنى قام بإضافة خدمة تحمل الضريبة عن المسكن الأول لمستفيديه كما أوضحنا التفاصيل في مقال سابق عن أعفاء المواطنين من القيمة الضريبية المضافة للمسكن الأول . و قد قال ماجد الحقيل وزير الإسكان عبر تغريده له على توتير” إن التفاعل الرائع و الأرقام الغير مسبوقة من تبرعات أهل الخير لمنصة جود الإسكان تدعو للفخر و أن هذا ليس غريب على المجتمع السعودي المتكاتف, و معبر عن شكره للجميع على ما يفعلونه ، و من المعروف أن منصة جود الإسكان لا تدعم فقط المواطنين الأشد احتياجاً و تقوم بتوفير مسكن لهم بل أيضاً تقوم بدعم الإيجار للأسر محدودة الدخل و الأسر الأشد احتياجاً و المشمولة بالرعاية الاجتماعية في وزارة العمل و التنمية الاجتماعية و لديهم تعثر في سداد الإيجار الخاص بهم

وبهذا قد وصلنا إلى نهاية هذا المقال وقد عرضنا علي حضراتكم برنامج سكني واتفاقيته مع شركة جاهز للعمل علي توفير شقق كنية للفئات الأشد احتياجاً من خلال منصة جود.