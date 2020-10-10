“الشورى”.. مطالبات بتطوير آليات رصد بلاغات حقوق الإنسان.. ومعالجة تباين جودة خدمات “الخطوط السعودية”

بلادي – الرياض :يصوت مجلس الشورى في جلسته ليوم الثلاثاء المقبل، على توصيات لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية، بشأن التقرير السنوي لهيئة حقوق الإنسان للعام المالي 1440/1441هـ.

ويطلع المجلس في مستهل الجلسة التي تعقد “عن بعد” على وجهة نظر لجنة حقوق الإنسان حول مقترحات الأعضاء واستفساراتهم التي طرحت أثناء مناقشة تقرير الهيئة خلال جلسة سابقة.

ومن أبرز توصيات اللجنة على التقرير، ضرورة أن تعمل الهيئة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة على تطوير آليات الرصد وتلقي البلاغات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، وإحالتها إلى النيابة العامة، بعد دراستها والتحقق من صحتها، إلى جانب تطوير لجنة مكافحة الاتجار بالأشخاص وآليات عملها، وإيجاد خطة عمل تنفيذية لرفع مستوى أدائها وفق المعايير المعتبرة دولياً.

ويناقش المجلس في جلسة الأربعاء، تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن التقرير السنوي للخطوط السعودية، والتوصيات التي أعدتها اللجنة بشأن التقرير.

وتتضمن توصيات اللجنة، مطالبة الخطوط السعودية بالإسراع في علاج جميع الجوانب المسببة للتباين في جودة الخدمات المقدمة على رحلاتها، وتطوير آليات التنسيق بين أطراف الإنتاج والمستفيدين وشركاء النجاح لتجويد الأداء والرقي بالخدمات.