“البناء المستدام” توضح مميزات التأمين على المبنى العقاري

بلادي – الرياض :أوضحت منصة البناء المستدام التابعة لوزارة الإسكان، مميزات التأمين على المباني العقارية، والتغطية التي توفرها وثيقة التأمين.
وأبانت المنصة أن التأمين يغطي العيوب الخفية التي قد تظهر على البناء بعد اكتمال الإنشاءات، كما يساعد في الدفع والإصلاح السريع دون الرجوع إلى المقاول الرئيسي.
وأشارت إلى أنه يتم إصدار وثيقة تأمين موثقة للمالك، تتضمن حماية تأمينية لمدة عشر سنوات.
وتهدف منصة البناء المستدام إلى توفير عدد من الخدمات التي تساهم في استدامة الوحدات السكنية، مثل فحص جودة أعمال البناء، وفحص جودة المباني الجاهزة، وتقييم مطابقتها لمعايير الاستدامة البيئية.
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