بلادي – الرياض :ذكر خبراء أن فيروس “كورونا” المستجدّ يمكنه العيش على جلد الإنسان لفترة تقدّر بأكثر من أربعة أضعاف المدة الزمنية التي يعيشها الفيروس المسبب للإنفلونزا.
ونشرت صحيفة “لايف ساينس”، أن البحث الذي خلص إلى هذه النتيجة، أجري بالاستعانة بعينات جلدية أُخذت من أشخاص عقب يوم واحد من وفاتهم.
وقال الباحثون من كلية الطب بجامعة “كيوتو بيرفيكشوال” اليابانية: إن جلد الإنسان يعطي قراءات أكثر دقّة؛ لأنه يعاني من “تدهور أبطأ بعد الموت، مقارنة بالأعضاء الأخرى”.
ولاحظ الباحثون أن الفيروس يعيش على الجلد لمدة تسع ساعات، ومع وجود مواد مخاطية على الجلد، يمكن لفيروس “كورونا” العيش لمدة 11 ساعة.
وأشاروا إلى أن المعقمات التي تحتوي على كحول بنسبة 80% تؤدي إلى قتل الفيروس خلال 15 ثانية، إلا أن الخيار الأول في مكافحة الفيروس يظلّ غسل اليدين بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خبراء يكشفون عدد الساعات التي يعيشها “كورونا” على جلد الإنسان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.