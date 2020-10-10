“سلطان بن سلمان” يعزي في وفاة الطيار الذي أعاده إلى المملكة عقب رحلته الشهيرة للفضاء

بلادي – الرياض :عبر رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء، الأمير سلطان بن سلمان، عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الكابتن طيار فاروق بن محمد الحسيني، الذي توفي أمس (الجمعة).

والطيار الحسيني الذي وُوري الثرى في مقبرة بقيع الغرقد بالمدينة المنورة، هو قائد الطائرة الملكية الخاصة التي أقلت الأمير سلطان والفريق العلمي المرافق له من الولايات المتحدة إلى المملكة عقب عودته من رحلته الشهيرة إلى الفضاء سنة 1985م.

ووصف الأمير سلطان الطيار الحسيني خلال اتصال بذويه بـ”الطيار الوطني المخلص لوطنه”، مضيفاً وفقاً لصحيفة “سبق”، أن الفقيد عمل بكل مهنية واحتراف لسنوات طويلة في خدمة الوطن، من خلال المهام التي أُوكلت إليه في الطيران الملكي في عهدي الراحلين الملك فهد بن عبدالعزيز والملك عبدالله بن عبدالعزيز.

بدوره، أعرب محمد الحسيني نجل الطيار الراحل عن شكره وتقديره للأمير سلطان على تعزيته، مؤكدًا أن هذا الاتصال كان له بالغ الأثر في التخفيف عن الأسرة في مصابها.