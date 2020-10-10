“التعليم” توجه بمنع تكليف منسوبيها إلا عبر القنوات الرسمية

بلادي – الرياض :شددت وزارة التعليم، على الإدارات التعليمية كافة بعدم تكليف منسوبيها دون أخذ موافقة صاحب الصلاحية، ومن خلال القنوات الرسمية في نظام فارس.
وأوضح مساعد وزير التعليم، الدكتور سعد آل فهيد، في تعميم، أنه تمت ملاحظة تكليف عدد من الموظفين والموظفات بين إدارات التعليم ووكالات الوزارة دون أخذ موافقة صاحب الصلاحية.
وأبأن أن المادة 69 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية، نصت على أن تتم طلبات التكليف من خلال القنوات الرسمية ومعالجة جميع حالات التكليف السابقة خارج النظام إلكترونيا عن طريق الخدمة الذاتية بنظام فارس، بهدف التنسيق والتنظيم بين جميع الوحدات الإدارية.
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