“الصحة”: تسجيل 22 وفاة و405 إصابات جديدة بفيروس “كورونا” وشفاء 455 حالة

بلادي – الرياض : أعلنت وزارة الصحة، اليوم (السبت)، تسجيل 405 حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس “كورونا” المستجد (كوفيد 19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 338944 حالة.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي الخاص بمستجدات “كورونا” الجديد في المملكة، إنه تم تسجيل 455 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 324737 حالة، لافتة إلى أن هناك 9189 حالة نشطة حالياً، من بينها 842 حالة حرجة.

وأبانت أنه تم تسجيل 22 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 5018 حالة وفاة.