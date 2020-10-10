نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف أعرف رقم الايبان لحساب الراجحي من الصراف في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثيرين عن معرفة رقم الايبان لحساب الراجحي لاستخدامه في الشراء والبيع الإلكتروني وغيره من العمليات الأخرى، والايبان هو الرقم المصرفي لأي حساب بنكي وكثير من المؤسسات اليوم تطلبه كبديل لرقم السويف ويتم على الأغلب استخدامه في المعاملات الدولية ويجب على الجميع معرفة رقم الايبان الخاص بهم .

ويقدم مصرف الراجحي العديد والعديد من الخدمات لعملائه منها فتح حساب الراجحي إلكترونيًا، وخدمات خاصة بالاستعلام عن الخدمات وخدمات بطاقة الائتمان الرقمي ، وخدمة تداول الراجحي ، وغيرها الكثير للتسهيل على العملاء .

رقم الايبان لحساب الراجحي

يبدأ رقم ايبان الراجحي بالرمز الحرفي للمملكة SA ثم رقمين بعد ذلك، ثم رقمين آخرين كتعريف بالمصرف وبعد ذلك رقم الحساب البنكي الشخصي للفرد ويتكون رقم الايبان من حروف وأرقام لا تتعدي 18 رقم، ويمكن معرفة رقم الايبان بسهولة وبساطة من أجهزة صراف الراجحي الإلكترونية المنتشرة في كل مناطق المملكة بالطريقة التالية:

قم بإدخال رقم جوالك بقائمة العنوان البريدي بالصراف الآلي لمصرف الراجحي

تصلك رسالة نصية في الحال تحتوي على رقم الايبان لحسابك المصرفي عبر الصراف

معرفة رقم ايبان الرجحي أونلاين

يمكنك أيضًا معرفة رقم الايبان الخاص بك إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي لبنك الراجحي كالتالي:

الدخول إلى موقع مصرف الراجحي

النقر على المباشر أفراد

اكتب كلمة المرور واسم المستخدم

النقر على تبويب تفاصيل الحساب

تجد رقم الايبان الخاص بحسابك البنكي في تفاصيل الحساب

يحتوي الرقم على رقم حسابك المصرفي المحلي إذا كان الرقم مثل ذلك SA8010000012345794603 فإن رقم الحساب يبدأ من رقم 1

يمكنك أيضًا أن تعرف رقم حسابك البنكي في مصرف الراجحي بالطرق التالية: