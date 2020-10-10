“بيئة الشرقية” تدشن مبادرة “فلنجعلها خضراء” بالأحساء

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الأحساء – جاسم العبود
انطلقت صباح اليوم مباردة “لنجعلها خضراء” من منتزه الأحساء الوطني، بعد تدشين معالي الوزير للحملة على مستوى المملكة وافتتاح المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر مباشرة، وذلك بحضور سعادة مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس “عامر بن علي المطيري”.
مبادرة “فلنجعلها خضراء” تهدف إلى زيادة رقعة الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بالمنطقة الشرقية، حيث انطلقت في نفس الوقت بمحافظتي حفر الباطن بموقع وادي فليج وبالقرية العليا بمسيج شرق قرية، وتستمر طوال الموسم من شهر اكتوبر ٢٠٢٠ الى أبريل ٢٠٢١.
وبين المهندس “المطيري” بأنه تم اختيار أراضي مناسبة للتشجير البيئي والاستفادة من المياه المحددة وحصاد الأمطار واستخدام التقنيات الحديثة للري ونثر البذور في الموسم المناسب حسب طبوغرافية الموقع بالتشجير الذي يحقق استدامة الغطاء النباتي، وأضاف “المطيري” بأنه تم اختيار الاشجار المحلية الملائمة قليلة الاستهلاك المائي والمتأقلمة مع ظروف درجة الحرارة المرتفعة، ومن الأشجار التي تم غرسها الأراك والغاف وسلم والسدر والطلح والأثل.
الجدير بالذكر بأنه تم اختيار الأحساء كمقر رئيسي لتدشين الحملة بالمنطقة الشرقية بعد أيام من إعلان تسجيل واحة الأحساء كأكبر واحة نخيل بالعالم في موسوعة “غينيس” العالمية للأرقام القياسية، وهو امتداد لما تحققه محافظة الأحساء من أرقام عالمية ومميزه وتواجد مشرف على كافة الأصعدة التي يستحقها هذا الوطن.
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