نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب المواطن الدفعة 35 ومواعيد الصرف للمواطنين وشروط الحصول على الدعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة يترقب الكثير من المواطنين تفاصيل صرف حساب المواطن الدفعة 35 ومواعيد الإيداع في حسابات المواطنين، حيث أن حساب المواطن من أهم الخدمات المقدمة من قبل المملكة العربية السعودية للحصول على الدعم المالي للأفراد المتأثرين ماليًا، حث يتم تقديم مبلغ مالي للأفراد الذين يعانون من قلة الدخل من أجل العيش عيشة كريمة، في ظل التدهورات المختلفة لوضع البلاد في ظل إنتشار وباء كورونا المستجد بالبلاد، تأثر العديد من الأفراد في عملهم وبالأخص العاملين بالأجور اليومية.

حساب المواطن الدفعة 35

من المقرر أن يتم صرف حساب المواطن في اليوم 11-10-2020 لأن اليوم العاشر المحدد من قبل المملكة عطلة رسمية، في هذه الحالة يتم القيام بصرف حساب المواطن يوم قبله أو يوم بعده وهذه الحالات تكون استثنائية بناء على الإجازات والمناسبات التي تمر بها البلاد.

ضوابط أهلية حساب المواطن

أشارت الدراسات النهائية لحساب المواطن أن ما يقرب من 78% من المستفيدين قد حصلوا على الدعم المالي من قبل حساب المواطن في الدفعات الماضية، حيث بلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1042 ريال سعودي وبلغ عدد أرباب الأسر المقدمين في حساب المواطن 2.1 مليون رب أسرة بنسبة 94%، بلغ عدد التابعين أكثر من 8.4 مليون مستفيد.

شروط الأهلية في حساب المواطن

أوضح برنامج حساب المواطن عدد من الشروط والضوابط من أجل الحصول على الدعم للمواطنين، ومن بين تلك الشروط :

أن يكون المستفيد سعودي الجنسية باستثناء المواطن والمواطنة أو الزوج أو الزوجة الغير سعوديين، وحاملي بطاقات التنقل.

أن يكون المستفيد مقيم بشكل دائم في المملكة.

عدم تواجد الشخص المستفيد من حساب المواطن في دار إيواء أو السجن.

ألا يملك أي سجل تجاري أو تأمينات.

تقديم كافة الأوراق والمستندات المطلوبة التي يتم عمل الدراسة عليها والتأكد من صحتها.

خطوات استعلام حساب المواطن

يمكن للمواطنين المستفيدين بالدعم الاستعلام عن دعم حساب المواطن من خلال إتباع بعض الخطوات البسيطة وهي :