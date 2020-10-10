نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط استحقاق بدل طبيعة العمل 1442 وحالات وقف صرف البدل في المقال التالي

عمر شويل - جدة بدل طبيعة العمل هي عبارة عن مخصص مالي شهري يصرف للعامل أو الموظف بما لا يزيد عن 100% من أجره الأساسي، ووفق اللائحة التنفيذية لوزارة الموارد البشرية تم تفسير البدل المستحق عن طبيعة العمل، بأنه كل عمل يقوم الموظف بموجب تكليف رسمي بعد ساعات العمل المعتادة أو في أيام العطلات الرسمية والأعياد، وكذلك هو البدل المخصص لظروف بيئة العمل التي يخدم بها العامل، ومدى المشقة والمتاعب والظروف المناخية السيئة والإجهاد النفسى والبدني الذي يتعرض له العامل أثناء تأدية عمله.

بدل طبيعة العمل

توجد عدة عوامل تؤثر على المخصص المالي لبدل طبيعة العمل مثل بيئة العمل والأجواء المناخية ومكان إقامة العمل ومدى الإجهاد النفسى والبدني، وكل تلك العوامل يتم تحديدها وتحديد أهلية استحقاق البدل وفقا لقوانين العمل التي تقرها الحكومة، ولا يتم إيقاف صرف البدل إلا في حالتين فقط هما زوال أسباب صرف البدل للموظف أو العامل، وكذلك في حالة نقل الموظف أو العامل إلى وظيفة أخرى، مع تكليف الرئيس المباشر في حالة نقل الموظف أن يتم رفع الأمر لإدارة الموارد البشرية لإيقاف البدل.

انواع بدلات العمل والفئات المشمولة

وفقا للمادة الثالثة والأربعين من قانون الخدمة المدنية فإن بدل العمل تنقسم إلى ثلاثة أنواع:

يصل المخصص المالي الذي يصرف للعامل بدل ظروف أو مخاطر الوظيفة إلى 40% من الأجر الأساسي. يتم تخصيص بدل إقامة في مناطق العمل النائية التي تتطلب ظروف الحياة فيها تخصيص هذا البدل. يتم تخصيص بدلات وظيفية بسبب أداء العامل لمهام وظيفية معينة وذلك في حدود الاعتمادات المالية المخصصة لذلك البدل.

الفئات التي يشملها البدل

تتضمن الفئات التي يشملها بدل طبيعة العمل الشرائح الوظيفية التالية:

الكتاب والمراسلين.

الحراس وأفراد الأمن.

مراقبو السلامة والأمن.

الأطباء والممرضين والسائقين.

شروط استحقاق بدل طبيعة العمل

يجب أن يشغل الموظف أحد الوظائف التي تمنح هذا البدل أي أن تكون الوظيفة من ضمن الوظائف المسموح لها صرف البدل. يجب أن يكون هذا الموظف يزاول هذه الوظيفة أن يكون الموظف مثبتًا عليها. يجب أن تكون الحالة مرفقة بالملف النظامي، أي أن يكون الموظف مرفق به فى الملف الوظيفي أنه يخدم في عمل يستحق عنه البدل.

بالنسبة لمن هم ليس من شاغلي الوظائف التدريبية والتعليمية، فانه يجوز أن يتم منح بدلات العمل في الحالات التالية:

في حالة ما إذا كان هناك صعوبة في العمل المكلف به العامل، أو إذا كان استمراره يسبب احتمالية حدوث ضرر عليه أو على صحته.

في حالة ما إذا كانت طبيعة العمل بها مسؤولية قد تسبب خسارة مادية.

في حالة ما إذا كانت هذه الوظيفة لها اتصال مباشر ودائم بالجمهور مثل المراسلين، أو إحدى وظائف الرقابة.

في حالة ما إذا كان العامل أو الموظف يعمل خارج مكتبه أو مكان عمله الطبيعي.

ويستطيع العامل أو الموظف حساب البدل المخصص له مهما كان نوعه من خلال الاطلاع على آلية احتساب البدلات بمختلف أنواعها عبر بوابة وزارة الموارد البشرية، وبذلك نكون قد أوضحنا بالتفصيل ما هي بدل طبيعة العمل، واستعرضنا معا شروط استحقاق البدل والفئات التي يشملها البدل، وكذلك أنواع بدلات طبيعة العمل وحالات وقف صرف البدل.