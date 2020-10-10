نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل بنك وربة الكويتي قروض ميسرة مع فرص ربح أسبوعية ونصف سنوية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل بنك وربة الكويتي يعتبر من أفضل البرامج التمويلية في دولة الكويت والمتاحة للكويتيين وغير الكويتيين بشروط ميسرة، ويقدم البنك مجموعة متنوعة من القروض الشخصية للأفراد لتناسب احتياجات كافة الشرائح، حيث يوفر البنك برنامج التمويل الاستهلاكي وتمويل الوافي ونقل المديونيات أو التمويل الإضافي، كما يوفر البنك أيضا خدمات تمويلية مميزة ومبتكرة من خلال خدمة أوتوكاش لشراء سيارة وخدمة ميدي كاش لتمويل العلاج، وكل منهما تتيح للعميل الحصول على السيارة أو مصاريف العلاج مع استثمار أمواله في نفس الوقت لدفع الأقساط.

تمويل بنك وربة الكويتي

في موضوعنا اليوم سوف نركز على شرح كافة المميزات والخدمات التي يوفرها كل منتج تمويلي على حدا ، وكذلك سوف نستعرض معكم الشروط والمتطلبات اللازمة للموافقة على طلب تمويل بنك وربة، بالاضافة إلى المستندات والضمانات المطلوبة للحصول على التمويل.

التمويل الاستهلاكي بنك وربة

التمويل الاستهلاكي لدى بنك وربة يتوافق تماما مع أحكام الشريعة، ويصل الحد الأقصى لمبلغ التمويل إلى 25 ألف دينار كويتي مع أقساط شهرية ميسرة ومرنة تبدأ من 30 دينار كويتي، كذلك يتميز هذا المنتج التمويلي بأنه لا يشترط وجود دفعات مقدمة مع وجود فترة سماح تصل إلى 6 شهور، كذلك لا يشترط تحويل الراتب الشهري للعميل لحصوله على مبلغ القرض.

الشروط

يجب ألا يقل عمر العميل عن 18 عام ولا يتجاوز عمره 60 عام، مع إتاحة القرض حتى 75 عام للكويتين فقط.

يشترط البنك حضور وتوقيع الوصي في حالة ما إذا كان عمر العميل أقل من 21 عام.

يجب ألا يقل الراتب الشهري للعميل عن ثلاثمائة دينار كويتي للحصول على تمويل بنك وربة الاستهلاكي.

يجب ألا تتجاوز نسبة الاستقطاعات الشهرية نسبة 40% من الراتب الشهري للعميل.

يبلغ الحد الأدنى لمبلغ القرض ألف دينار كويتي، بينما يبلغ الحد الأقصى 25 ألف دينار.

يبلغ الحد الأدنى لفترات سداد الأقساط 12 شهراً، بينما يصل الحد الأقصى إلى 60 شهراً.

المستندات المطلوبة

أصل بطاقة الهوية سارية المفعول كشف حساب بنكي لآخر 3 شهور في حالة موظفي القطاع الحكومي، ولآخر 6 شهور لموظفي القطاع الخاص. إحضار شهادة تعريف بالراتب الشهري للعميل مع شهادة استمرارية راتب. لموظفي القطاع الخاص يجب اعتماد التوقيع مع ورقة التأمينات، مع إحضار شهادة دعم العمالة.

تمويل الوافي

يوفر تمويل الوافي عبر بنك وربة قرض شخصي بصيغة المساومة في مقابل الإيداعات الاستثمارية للعميل، ويصل الحد الأعلى لمبلغ التمويل إلى ربع مليون دينار، مع ضمان الحصول على عوائد وأرباح طوال فترة الاستثمار، كذلك يقدم تمويل الوافي للعميل أقساط ميسرة وفترات سداد مرنة، حيث يستطيع العميل الاختيار ما بين السداد بشكل شهري أو السداد نهاية مدة التمويل.

الشروط

يجب ألا يقل عمر العميل عن 21 عام لطلب تمويل الوافي من بنك وربة.

يجب أن يكون المتقدم بطلب القرض عميل لدى بنك وربة، ويكون لديه حساب التوفير أو حساب التوفير الممتاز أو حساب السنبلة أو وديعة السنبلة، على أن يتوفر في حسابه 100% من مبلغ تمويل بنك وربة مع الأرباح.

يبلغ الحد الأدنى لمبلغ القرض 5 آلاف دينار كويتي، بينما يبلغ الحد الأقصى ربع مليون دينار.

يبلغ الحد الأقصى لفترات سداد الأقساط 60 شهراً.

إحضار بطاقة الهوية سارية المفعول.

خدمة ميدي كاش بنك وربة

هي خدمة مميزة ومبتكرة تحت شعار “علاجك يمنحك أرباح”، حيث يمكن الحصول على تمويل طبي أو علاجي ولكن بدلا من الدفع نقدا، يقوم البنك باستثمار مبلغ التمويل في وديعة السنبلة لمدة عام يحصل فيها العميل على عوائد وأرباح تنافسية، بالإضافة إلى فرص ربح في سحوبات السنبلة الأسبوعية والنصف سنوية.

الشروط

يجب ألا يقل عمر العميل عن 18 عام.

يبلغ الحد الأدنى لمبلغ تمويل بنك وربة العلاجي ألف دينار كويتي، بينما يبلغ الحد الأقصى 25 ألف دينار.

يبلغ الحد الأدنى لفترات سداد الأقساط 12 شهراً، بينما يصل الحد الأقصى إلى 60 شهراً.

المستندات المطلوبة

أصل بطاقة الهوية سارية المفعول. كشف حساب بنكي لآخر 3 شهور. إحضار شهادة تعريف بالراتب الشهري للعميل. عرض سعر من العيادة أو المستشفى التي يرغب العميل في العلاج لديها.

خدمة أوتو كاش

هي خدمة مبتكرة شبيهة بخدمة ميدي كاش تحت شعار “سيارة وعوائد وفرص ربح”، حيث يمكن الحصول على تمويل من بنك وربة لشراء سيارة ولكن بدلا من الدفع نقدا، يقوم البنك باستثمار مبلغ التمويل في وديعة السنبلة لمدة عام يحصل فيها العميل على عوائد وأرباح تنافسية، بالإضافة إلى فرص ربح في سحوبات السنبلة الأسبوعية والنصف سنوية.

الشروط

يبدأ مبلغ تمويل السيارة ما بين 5 آلاف دينار كويتي ويصل حتى 100 ألف دينار.

يجب أن يكون المتقدم بطلب الحصول على قرض بنك وربة أوتو كاش من عملاء البنك، أو يمكنه فتح حساب لدى البنك للاستفادة من الخدمة.

خدمة أوتوكاش متاحة عبر بنك وربة سواء للسيارات الجديدة والمستعملة.

في حالة قيام العميل بكسر وديعة السنبلة قبل استحقاقها، فسوف يتم سداد مبلغ القرض من مبلغ الوديعة بشكل مباشر، وفي تلك الحالة لا يستحق العميل أرباح الوديعة.

وبذلك أعزائي قراء موقع ثقفني نكون قد انتهينا من شرح تفصيلي لمنتجات التمويل الشخصي المتاحة للأفراد عبر بنك وربة الكويتي، واستعرضنا معا تمويل بنك وربة الاستهلاكي، وتمويل الوافي وخدمتي ميدي كاش وأوتو كاش، وأوضحنا كافة الشروط والمتطلبات اللازمة للحصول على التمويل.