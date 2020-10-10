نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تحديث بيانات المساعدة المقطوعة 1442 والفئات المستحقة لدعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية عن الرابط الرسمي الذي يمكن من خلاله الاستعلام عن المساعدة المقطوعة والمستحقين لدعم، حيث بلغ عدد زوار الموقع خلال الفترة الماضية حوالي 455.793 زائر، الأمر الذي تسبب فى ضغط شديد على الموقع، وذلك للاطلاع على موعد صرف المساعدة المقطوعة لعام 1442

رابط الاستعلام عن صرف المساعدة المقطوعة 1442

سوف نوضح لكم الأن الخطوات التي يجب إتباعها للاطلاع على بيانات صرف المساعدة المقطوعة في السعودية لعام 1442، فتابع الخطوات كالتالي:

أولاً الدخول على موقع المساعدة المقطوعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

إدخال رقم الطالب للمستفيدين.

إدخال رقم السجل المدني ورقم بطاقة الهوية.

إدخال تاريخ ميلاد المستفيدين.

كما يمكن أيضاً إرسال رسالة نصية إلى 800122777 تشتمل على رقم الهوية.

الفئات المستحقة لدعم المساعدة المقطوعة لعام 1442

أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية الفئات التي تستحق دعم المساعجة المقطوعة، تلك الفئات التي ينطبق عليهم الشروط والمعايير وهم:

الأرامل.

المطلقات.

الأيتام.

محدودي الدخل.

ذوي الاحتياجات الخاصة.

العائلة التي فقدت عائلها “فقدت الأب”.

القيمة المالية لدعم المساعدة المقطوعة

أوضحت وزارة الموادر البشرية القيمة المالية لمستحقين دعم المساعدة المقطوعة والتي تصل إلى ثلاث آلاف ريال شهري، تلك المساعدة التي تهدف من خلالها الوزارة إلى رفع مستوي المعيشة للأسر الفقيرة بعد الأزمة الاقتصادية التي واجهتها المملكة تزامنا مع أزمة فيروس كورونا المستجد.

شروط الحصول على دعم الضمان الاجتماعي

أن يكون المتقدم لطلب الدعم سعودي الجنسية. أن يكون المتقدم لا يتجاوز عمره عن 35 عام. أن يكون المتقدم للحصول على الدعم المالي يمتلك حساب مصرفي لإرسال المبلغ عليه. أن يكون قد حصل على معاش من قبل.

الجدير بالذكر أيضاً أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد أوضحت سابقاً أنه على الأشخاص المنتظرين صرف دعم المساعدات المقطوعة لهم تحديث بياناتهم الخاصة والتي تشتمل على الوظيفة وعنوان السكن ورقم الهاتف والعمر، وذلك عبر موزقع وزارة العمل والتنيمة الاجتماعية .

وبذلك نكون قد قدمنا لكم كل ما هو جديد عن دعم المساعدة المقطوعة، التي لم يحدد لها موعد حتى الأن لصرف الدعم لمستحقيه، وفي إنتظار وزارة الموادر البشرية ووزارة العمل السعودية إعلان موعد صرف الدعم فى القريب العاجل.