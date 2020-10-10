نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشأ برنامج حساب المواطن و الإيداع في الحساب المصرفي للمستفيد في المقال التالي

عمر شويل - جدة برنامج حساب المواطن للمستفيدين والمستفيدات بالمملكة العربية السعودية، وهذا البرنامج الهدف منه دعم الأسرة ذات الدخل المنخفض والمتوسط، ولذلك تم الإعلان عن موعد صرف الدفعة الجديدة للمستفيدين من الدعم، ويوجد طريقة التسجيل في برنامج حساب المواطن، وشروط التسجيل في برنامج حساب المواطن.

نشأ برنامج حساب المواطن :

برنامج حساب المواطن أنشأ لدعم الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط بالمملكة العربية السعودية، والدعم الجزئي لبعض من الأسر ذات الدخل فوق المتوسط أيضا، وهذا أمر ضروري موجه من قبل مخصصات الدعم الحكومي تبعاََ لاحتياجات الفرد.

وفي الفترة الأخيرة تغيرت الأوضاع في المملكة العربية السعودية وتم تطور الإصلاحات لكي يتم تحسين المستوى المعيشي للمواطنين المقيمين داخل المملكة العربية السعودية

وأن رابط التسجيل في حساب المواطن عقب تقديم طلب حديث لتعليق التسجيل الجديدة للمستفيدين من الدعم، ولذلك أكد برنامج حساب المواطن عن موعد إيداع وصرف الدفعة الجديدة من برنامج حساب المواطن للمستفيدين والمستفيدات بالمملكة العربية السعودية وهو يوم الأحد القادم الموافق 11 أكتوبر الجاري 2020م، بسبب أن يوم 10 أكتوبر عطلة رسمية، (الغد).

التقديم بحساب مواطن سعودي من خلال المنصة الإلكترونية لبرنامج الإدخال، ويجب إدخال البيانات الخاصة به، والوثائق الإضافية حسب الحاجة الاستكمال جميع إجراءات التسجيل من اجل استلام النقد مباشرة لكل مواطن من أنشطة المستفيد من برنامج حساب المواطن، ومن الجدير بالذكر أن يتعلق بطريقة التسجيل في حساب المواطن 2020 م، ولذلك يتم إيداع حساب المواطن مباشرةً في الحساب المصرفي للمستفيد من الدعم.

إيداع حساب المواطن في الحساب المصرفي للمستفيد :

يجب التسجيل في برنامج حساب المواطن عبر الرابط الرسمي ca.gov.sa. يلزم النقر على كلمة تسجيل جديد. يجب إدخال بيانات المستفيد الجديد. ثم الضغط على رمز تسجيل. ثم بعد ذلك سوف تصل رسالة تحمل كلمة المرور على الرقم الخاص بالمستفيد.

متوسط دعم الأسرة الواحدة :

أوضح برنامج حساب المواطن للمستفيدين والمستفيدات بالمملكة العربية السعودية أن 78٪من المستفيدين تحصلوا على الدعم في الدفعة الماضية، وقد بلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 977 ريالا سعودي مخصص، ولذلك تم الإعلان على أن عدد أرباب الأسر 2.1 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 95٪، حيث أن قد وصل عدد التابعين أكثر من 8.4 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 121 ألف مستفيد وتابع للدعم الأسرى، ومشكلين 5٪ من إجمالي المستفيدين والمستفيدات الرئيسيين من الدعم.