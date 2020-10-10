“ساما” توضح خطوات فحص عملة الخمسة ريالات المصنوعة من “البوليمر”

بلادي – الرياض :حددت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” مجموعة من الخطوات لفحص عملة البوليمر من فئة الخمسة ريالات، والتي أُصدرت منذ أيام قليلة. وشملت خطوات فحص عملة البوليمر: 1- إمالة الورقة النقدية في جميع الاتجاهات والتحقق من وضوح كافة عناصر العلامات الأمنية وتبادلها مع بعضها البعض. 2- التأكد من الملمس الخشن للورقة النقدية وتحسس الكتابة البارزة المنتشرة في وجه الورقة النقدية وظهرها. 3- التأكد من وجود العلامات الأمنية على الورقة النقدية ووضوح ألوانها وعدم تداخلها.

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