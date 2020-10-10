حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ الأحد في المملكة

بلادي – الرياض :نشرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لحالة الطقس في المملكة ليوم غدٍ (الأحد).

وتوقّعت الهيئة أن تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة مع فرصة لتكوّن السحب الرعدية والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات جازان وعسير تمتد إلى منطقة الباحة، وكذلك التأثير على أجزاء من منطقة تبوك ومكة المكرمة.

كما تنشط الرياح السطحية على أجزاء من الحدود الشمالية، الجوف، حائل، مكة المكرمة، المدينة المنورة. في حين تستمر درجات الحرارة في انخفاضها النسبي على المناطق الشمالية يمتد تأثيرها إلى وسط وشرق المملكة.

فيما يمكن أن تصل أعلى درجة حرارة غداً إلى 40 درجة مئوية في مكة المكرمة، وأدنى درجة حرارة إلى 14 درجة مئوية في أبها.