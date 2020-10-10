“سكني” يتيح إصدار رخص البناء فورياً وبشكل إلكتروني للراغبين في بناء مساكنهم

بلادي – الرياض :أتاح برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان إمكانية إصدار رخص البناء إلكترونيًا لمستفيدي خدمة التصاميم الهندسية النموذجية لخيار البناء الذاتي على مخططات البرنامج.

وأوضح البرنامج أن الخدمة تهدف لاختصار الوقت والجهد وذلك من خلال إجراءات إلكترونية مبسطة بالشراكة مع منصة بلدي التابعة لوزارة البلدية والشؤون القروية، وذلك في إطار تمكين الأسر السعودية من البدء في إجراءات بناء أراضيهم بعد الحصول على تصاميم عصرية بالشراكة مع عدد من مكاتب التصاميم المعمارية.

ويوفر تطبيق “سكني” للأجهزة الذكية العديد من الخدمات والتسهيلات، مثل الخيارات السكنية والحلول التمويلية، بالإضافة إلى خدمة المستشار العقاري وعروض أسعار جهات تمويلية مختلفة.