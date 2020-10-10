وزير الصناعة: القطاع الصناعي خلق أكثر من 1700 وظيفة للسعوديين خلال سبتمبر

بلادي – الرياض :أكد وزير الصناعة بندر الخريف أن القطاع الصناعي واصل نموه خلال شهر سبتمبر الماضي من خلال جذبه استثمارات بأكثر من 8.7 مليار ريال. وكشف أن القطاع خلق 1735 فرصة وظيفية للسعوديين خلال الشهر مقابل الاستغناء عن 633 وافدا. وشدد على أنهم سيواصلون العمل لضمان استمرار النتائج الإيجابية وبذل الجهد لتحقيق تطلعات الوطن.

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