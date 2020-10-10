بلادي – الرياض :أكدت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أنها ستواصل البرامج التدريبية بالكليات والمعاهد عن بعد للمقررات النظرية خلال الفصل الدراسي الأول. وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة فهد العتيبي أن البرامج التدريبية للمقررات العملية ستكون حضورياً وفق التنظيمات والضوابط المطبقة. يُذكر أن المتدربين والمتدربات خلال الفصل الأول في مختلف برامج التدريب التقني أكثر من 241 ألفا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “التدريب التقني”: البرامج التدريبية للمقررات النظرية عن بعد والعملية ستكون حضورياً على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.