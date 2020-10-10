نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض تقسيط تيجو 2021 من البنك الأهلي في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تواصل شيري السعودية تقديم عروض تقسيط تيجو 2021 بالتعاون مع البنك الأهلي السعودي ضمن حزمة من العروض على السيارات الصينية خاصة أريزو 3 وأريزو 6 وكذلك سيارات تيجو 2 وتيجو 7 على أن يقتصر العرض على شهر أكتوبر 2020 فقط حيث تنتهي العروض بنهاية الشهر الجاري وقبل أن نستعرض تفاصيل هذه العروض لابد أن نلقي الضوء على مواصفات تيجو 8 ذائعة الصيت في السوق السعودي.

تأتي السيارة تيجو 2021 مع محرك بسعة 2.0 / 2.0TCI عالي الكفاءة، كما أنها تـأتي كذلك بشاحن توربو وBergWarner DVVT، يولد عزم دوران مقداره 1750-4500 دورة في الدقيقة وبعزم أقصى يصل إلى ١٠٨، وأقصى نيوتن يصل إلى ٢٥٠ في كل متر.

أما عن التصميم الخارجي فيأتي مع فتحة سقف بانورامية مع وظيفة مضادة للقرصة تبلغ مساحتها 0.92 مترًا مربعًا وعرضها 421 ملم فيما تصل سعة صندوق السيارة إلى 892L-1930L .

سوق السيارات الصينية في السعودية

والمعروف أن السيارات الصينية فرضت وجودها في السعودية خلال السنوات القليلة الماضية من خلال وكيلها في السعودية وبدأت تحصل على حصة كبيرة من مبيعات السيارات في السعودية من خلال تقديم عدة نماذج من السيارات التي تلبي تطلعات فئة كبيرة من المستهلكين سواء على صعيد السعر المقبول أو على صعيد الإمكانيات والمواصفات والمزايا التقنية التي تتوفر في هذه السيارات.

ومع ذلك لا يزال الانقسام واضح في السوق السعودي حول السيارات الصينية فهناك فريق يرى أن هذه السيارات ذات كفاءة عالية وسعرها يتناسب مع إمكانياتها وتتمتع بضمان الوكيل وقطع غيارها متوفرة لدى الوكيل المحلي.

أما الفريق الثاني فيرى أن السيارات الصينية لا تناسب الأجواء السعودية ولا تلبي متطلبات الخدمة الشاقة في التضاريس الصحراوية والطرق الوعرة.

عروض تقسيط تيجو 2020 في السعودية

يبدأ سعر تيجو 8 موديل 2020 في السعودية بـحوالي 70 ألف ريال وقسط يبدأ من 1133 ريالا أما أريزو 6 موديل 2020 فيبدأ سعرها من 51220 ألف ريال فيما يبدأ القسط من 928 ريالا شهريًا.

كما يشمل العرض تحمل 10 % من قيمة ضريبة القيمة المضافة على السيارات لتصل بذلك قيمة الضريبة المضافة إلى 5 % بدلًا من 15.

عروض تقسيط تيجو 2021

أما عن عروض تقسيط تيجو 2021 بالتعاون مع البنك الأهلي السعودي فقد وصل القسط الشهري إلى 1655 ريال.