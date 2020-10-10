رابط الاستعلام عن رواتب المتقاعدين 1442 عبر المؤسسة العامة للتقاعد

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عمر شويل - جدة يعد راتب التقاعد هو إحدى أنواع الرواتب التي يتم صرفها للمتقاعدين بعد بلوغ سن 60 عام، كما يتم صرفه في حالة التقاعد المبكر نتيجة تعرض المواطن للعجز الدائم أو المؤقت، وهو مبلغ من المال يقدم لهم تقديراً على مابذلوه من وقت وجهد للعمل في مؤسسات القطاع الخاص والقطاع العام، ويرغب بعض الأفراد في الاستعلام عن راتب التقاعد المستحق لهم، وهي خدمة تقدمها المؤسسة العامة للتقاعد عبر موقعها الإلكتروني.

رابط الاستعلام عن رواتب المتقاعدين

تعد خدمة الاستعلام عن رواتب المتقاعدين من الخدمات التي تقدمها المؤسسة العامة للتقاعد، وذلك باتباع الخطوات الآتية:

الدخول إلى الموقع الرسمي للمؤسسة العامة للتقاعد. إدخال رقم الهوية، وكذلك رمز التحقق المدون على الشاشة. الضغط على استعلام، وستوافيك الخدمة بالراتب المستحق للصرف، وكذلك الموعد المحدد لصرفه.

موعد صرف رواتب المتقاعدين

انتهت المؤسسة العامة للتقاعد من صرف رواتب المتقاعدين لشهر سبتمبر الماضي، والذي تم صرفه يوم 24 سبتمبر وذلك لوجود عطلة أسبوعية في يوم 25، حيث أن يوم 25 هو اليوم المحدد لصرف رواتب المتقاعدين الذي حددته المؤسسة، وينتظر الجميع الآن موعد صرف رواتب شهر أكتوبر الجاري، وذلك لسد الالتزامات الخاصة بهم، ومن المقرر صرف راتب التقاعد لشهر أكتوبر يوم 25 من الشهر.

إحصائيات رواتب المتقاعدين

بلغت رواتب المتقاعدين إلى 81 مليار ريال سعودي أي ما يعادل 18 مليار دولار، وبذلك تكون ارتفعت قيمة المدفوعات لرواتب المتقاعدين عن عام 2019، حيث بلغت قيمة المدفوعات حينها 21 مليار ريال سعودي.