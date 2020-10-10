نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف حساب المواطن السعودي لشهر أكتوبر 2020 في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف حساب المواطن السعودي لشهر أكتوبر 2020 موعد صرف حساب المواطن السعودي لشهر أكتوبر 2020 حيث قام برنامج حساب المواطن بالمملكة السعودية بالإعلان عن موعد صرف الحساب للمقيمين بالسعودية باليوم الموافق 10 أكتوبر 2020 وإذا وافق يوم السبت سوف يتم الصرف باليوم الذي يليه وهو يوم الأحد الموافق 11 أكتوبر 2020، وهذا يشير أن موعد الصرف الأحد القادم ، وقد أعلن البرنامج عن نتائجه الأهلية لدورتها الخامسة والثلاثون لشهر أكتوبر 2020، وللاستعلام عن ذلك يمكن المواطنين الدخول إلى الموقع الالكتروني الخاص بالبرنامج، ووصل إجمالي ما قدمه البرنامج للأشخاص المستفيدين به منذ ان تم إطلاق الدفعة الرابعة والثلاثون 80.5 مليار ريال سعودي وخصص منها 555 مليون ريال تعويضات لدفعات ماضية.

نبذه عن برنامج حساب المواطن

يوجد العديد من المواطنين السعوديين الذين يبحثون كثيراً عن تجديد المعلومات الخاصة بهم في برنامج حساب المواطن والتي قد تم إنشاؤه لتقديم الدعم لكثير من المقيمين بالسعودية، ووضح أن لا يجوز تحديث المعلومات إلا للأفراد المستقلين لذا يجب تقديم ما يثبت ذلك.

شروط الاستفادة من صرف حساب المواطن السعودي لشهر أكتوبر 2020

قد وضع برنامج حساب المواطن عدة شروط أهلية يجب أن تتوفر بالمستفيدين ومن أبرزها:

يشترط على المستفيدين أن يكون حاملي الجنسية السعودية ويستثنى منه ابنه أو ابن المواطن أو زوجته الغير سعوديين.,

يجب أن يكون مقيم بالسعودية ولا يقيم بخارجها لأكثر من 3 شهور خلال السنة الماضية.

يشترط أن المستفيد من البرنامج أن لا يكون موجود بالسجون أو دور الإيواء الحكومي، ولابد من تتوافق المعلومات المبينة عنه مع جميع الهيئات ذي العلاقة.

موعد نزول حساب المواطن

تم تعديل موعد صرف حساب المواطن للدفعة 35 بحيث ان تكون بيوم الأحد الموافق 11 أكتوبر 2020 لتخطي جميع أيام الاجازات الرسمية والعطلات الأسبوعية وقد تم الإعلان عن موعد ظهور النتائج الأهلية

ويذكر أن الحساب الرسمي الخاص بخدمة العملاء نوه عن مبالغ البدلات التي صرفت منذ بداية انطلاق البرنامج في أواخر 2017 حتى أن تم استحقاق الدفعة الـ 35 وبلغ إجمالي إيداعه كما ذكرنا لكم حوالي 80.5 مليار ريال سعودي وكانت قيمة التعويضات ما يقارب 555 مليون ريال سعودي.