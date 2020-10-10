موعد إيداع دعم حساب المواطن الدفعة 35 من خلال الحسابات البنكية

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عمر شويل - جدة عدد كبير من السعوديين يبحثون عن موعد إيداع دعم حساب المواطن الدفعة 35 والخاصة بشهر أكتوبر 2020 ، الجدير بالذكر أن حساب المواطن هو نوع من أنواع الدعم للمواطن السعودي من أجل توفير كل ما يحتاج ويساعده على العيش في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة في ظل انتشار فيروس كورونا وفرض حظر التجوال على المواطنين في المملكة العربية السعودية، ومن جانب أخر تقليل عدد ساعات العمل وخفض مرتبات بعض العاملين، لذلك أصبح دعم حساب المواطن من أفضل أنواع الدعم للمواطن السعودي.

موعد إيداع دعم حساب المواطن الدفعة 35

قامت وزارة التنمية الاجتماعية والعمل بالمملكة العربية السعودية بإطلاق حملة خاصة تهدف المواطنين السعوديون متوسطي ومحدودي الدخل، بتخصيص مبلغ مالي لهم كل شهر من أجل مساعدتهم على قضاء حوائجهم وينتظر محدودي الدخل والمسجلين في حساب المواطن موعد إيداع الدفعة الشهرية وهذه الدفعة تودع في حسابات مستحقيها كل يوم 10 من كل شهر ميلادي، فموعد الدفعة رقم 35 لهذا الشهر شهر أكتوبر سوف يوافق يوم السبت 10 أكتوبر 2020 وهذه الدفعة سوف تكون أخر دفعة من دفعات حساب المواطن لكل سعودي أو سعودية لم يثبت استقلاله لمن أعمارهم تتفاوت ما بين 18 إلي 24 عام وبالنسبة لمن يزيد عمرهم عن 24 عاما سوف يتم ضمهم تلقائيا ضمن المستقلين.

كيفية القبول في برنامج حساب المواطن

لقد شرحنا لكم في السطور السابقة الهدف من إنشاء برنامج حساب المواطن، وسوف نوضح لكم كيفية القبول في هذا البرنامج وفقا للشروط التي وضعتها وزارة التنمية الاجتماعية والعمل بالمملكة، وسوف نسردها لكم في السطور القادمة: