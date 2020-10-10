نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن المساعدة المقطوعة 1442 بالمملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن المساعدة المقطوعة 1442 بالمملكة، المساعدة المقطوعة تكون عباره عن مساعده ماليه من أجل جعل الظروف المعيشية في حالة أفضل للأشخاص الذين يعانون من محدودية الدخل، ويحصل عليها المواطن لو كان يأخذ بالفعل معاش تضامن اجتماعي، أو إذا كان لديه وظيفه أو أي دخل شهري صغير .

ويبحث الكثير من الناس عن وسيلة للاستعلام عن المساعدة المقطوعة للضمان الاجتماعي 1442، وهم ينتظرون خلال هذه الأيام أن يتم إيداع المساعدة المقطوعة بعد تأجيل الموعد النهائي لصرفها لعدة أيام، واليوم من خلال موقع ثقفني سنتعرف على المساعدة المقطوعة بالتفصيل وكيفية الاستعلام عنها في الأسطر القليلة القادمة فتابعوني .

شروط الحصول على المساعدة المقطوعة

تمنح مقطوعة الضمان لسداد متطلبات الأسر التي تعاني من أزمات ماليه ولمساعدة الأسر ذات الدخل القليل، حيث يتم منح الضمان الاجتماعي، والذي يصبح من بين البرامج التنموية التي تدعم المواطن السعودي نقدا، مثل برامج منصة سلفة وبرنامج حساب المواطن، ولكن يوجد هناك شروط وقوانين تتعلق بصرف المساعدة المقطوعة وهذه هي الشروط :

تصرف لفرد من المملكة العربية السعودية فقط دون صرفها لأية جنسيات أخري غير السعودية .

ألا يقل عمر المستفيد عن خمسه وثلاثون عاما .

أن الأساس الذي يستحق تلك المساعدة هو الحالات التي تشتكي من قلة الدخل الشهري والأشخاص الأشد فقرا أو الأسر التي ليس لها معيل .

تدفع للأرامل وعائلات المعيل المسجون .

ليس لدي المستفيد سجل تجاري باسمه .

قدم عبر الأنترنت لجميع العائلات في المملكة العربية السعودية .

طريقة الاستعلام عن المساعدة المقطوعة 1442