” الباطن” يوقع رعاية طبيه لموسم رياضي واحد

دوت الخليج _ هناي بنت عبدالله

وقعت إدارة نادي الباطن مساء اليوم السبت عقد رعاية طبية مع شركة مروم للخدمات الطبية لموسم رياضي واحد ، تم التوقيع بمقر النادي حيث مثل إدارة الباطن في التوقيع الرئيس التنفيذي بالنادي الأستاذ عوض الهزيمي ومثل شركة مروم للخدمات الطبية الأستاذ مضحي الشمري المدير المالي والإداري بالشركة.

وذلك بحضور مدير إدارة الإستثمار بالنادي الأستاذ محمد العفاسي ، من جهته أبدى مدير إدارة الإستثمار بالنادي الأستاذ محمد العفاسي عن سعادته بالشراكة مع شركة مروم الطبية كراعي طبي مقدماً شكره وتقديره لإدارة الشركة وطاقمها الطبي ، فيما أكد الأستاذ مضحي الشمري انهم يتشرفون برعاية نادي الباطن وفخورين بتولي مهمة الرعاية الطبية للنادي متمنين التوفيق للفريق الأول في منافسات الموسم الرياضي المقبل وان يكون موسم مميز للسماوي .