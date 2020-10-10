نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل للمتقاعدين بالمملكة السعودية يصرف بأقل راتب في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقدم بنك الاستثمار تمويل المتقاعدين لجميع العاملين بالقطاع الحكومي، حيث يقدم بنك الاستثمار السعودي تمول قد يصل الي 1.500.00 ريال سعودي، وسوف نتعرف معكم من خلال موقعنا هذا موقع ” ثقفني الإخباري ” كيفية الحصول علي تمويل نقدي للمتقاعدين من بنك السعودي للاستثمار وبعض الشروط التي يجب علي كل مواطن بالمملكة العربية السعودية توافرها وذلك من اجل الحصول علي تمويل نقدي للمتقاعدين من البنك السعودي للاستثمار.

شروط بنك السعودي الاستثماري التي يجب توافرها للحصول علي صرف مبلغ التمويل التقاعدي

شروط بنك السعودي الاستثماري التي يجب توافرها للحصول علي صرف مبلغ التمويل التقاعدي، فيجب علي كل مواطن بالمملكة العربية السعودية الراغب في الحصول علي التمويل النقدي للمتقاعدين من البنك السعودي الاستثماري يجب اتباع الشروط التالية:

أولاً يجب أن لا يقل الدخل الشهري للمواطن المتقاعد بالمملكة العربية السعودية عن 12000 ألف ريال سعودي وذلك من اجل الحصول علي تمويل تقاعدي من بنك السعودي الاستثماري، يجب أن يكون التمويل للمواطن سعودي الجنسية فقط وليس أي جنسية اخري غير السعودي، يجب علي العميل المتقدم ألا يقل عمره عم ثمانية وثلاثون عام ولا يزيد عن خمسة وستون عام، يجب كشف حساب لراتب العميل عن اخر ثلاثة شهور، تحضير خطاب موضحاً راتب المتقاعد من مؤسسة العامة للتقاعد للعميل بالقطاع الحكومي وخطاب موضح راتب المتقاعد من مؤسسة التأمينات الاجتماعية للعميل بالقطاع الخاص.

رابط التقديم ببنك السعودي الاستثماري علي تمويل شخصي للمتقاعدين

قد يتوفر ببنك السعودي الاستثماري للتمويلات الشخصية موقع إلكتروني ببنك السعودي لسهولة التواصل بالبنك وإرسال طلبك بكسل سهولة وذلك بأتباع الموقع التالي: الموقع السعودي الاستثماري ومن خلال هذا الموقع الرسمي يتم إرسال طلبك الذي يرغب به أي عميل وبكل سهوله.

أرقام خدمة العملاء بالبنك السعودي الاستثماري

يجب علي المواطنين بالمملكة العربية السعودية الراغبين في الحصول علي تمويل ببنك السعودي للاستثماري اتباع الأرقام التالية من اجل الاستفسار علي أي سؤال أو اقتراح بكل سهولة وذلك من الأرقام التالية من الهاتف الجوال علي الرقم التالي: 8000124800 حيث يمكن أيضا التواصل من الرقم الدولي التابع للبنك السعودي للاستثمار من خلال الرقم التالي: 9660114183100.