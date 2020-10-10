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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الحصول على معاش الضمان الاجتماعي ورابط تحديث بيانات المستفيدين في المقال التالي
عمر شويل - جدة من أجل الاستمرار في صرف معاش الضمان الاجتماعي، ناشدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المواطنين مستفيدي الضمان الاجتماعي بضرورة القيام بتحديث بياناتهم وبيانات أسرهم وذلك قبل أن يتم غلق الباب في 20 نوفمبر المقبل.
وأشارت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر موقعها على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر بأنه يمكن للمواطنين القيام بتحديث بياناتهم وبيانات أسرهم وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أو من خلال الاتصال على الرقم 19911، مؤكدة بأن عملية تحديث بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي وبيانات أسرهم تتم لمرة واحدة فقط.
طريقة تحديث بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي:-
حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الخطوات الخاصة بتحديث بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي وذلك ضمن حملة “حديث بياناتك…ضمانك أمانك” ويمكن لمستفيدي الضمان الاجتماعي القيام بتحديث بياناتهم وبيانات أسرهم وذلك عبر إتباع مجموعة الخطوات الآتية:-
1- يقوم المستفيد بالدخول على حسابة الشخصي على وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
2- يتم اختيار الملف الشخصي ثم تحديث البيانات.
3- يتم مراجعة البيانات، وتحديثها وفق المستجدات التي حدثت ثم الضغط على إرسال الطلب.
من جهة أخري فقد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بأن الهدف من مطالبتها العديدة للمواطنين من مستفيدي الضمان الاجتماعي بتحديث بياناتهم وبيانات أسرهم، يرجع إلى سعي الوزارة الدائم إلى رفع مستوي جودة الخدمة المقدمة للمواطنين من مستفيدي معاش الضمان الاجتماعي، سواء من برامج للضمان الاجتماعي أو تطوير آليات دعم المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي، وأيضاً لضمان الوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين من أسر الضمان الاجتماعي ممن تنطبق عليهم شروط ومتطلبات الضمان الاجتماعي.
شروط الحصول على معاش الضمان الاجتماعي:-
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن شروط ومتطلبات حصول المواطنين على معاش الضمان الاجتماعي وهذه الشروط هي:-
- أن يكون من المواطنين السعوديين ومن المقيمين إقامة دائمة في المملكة.
- يستثني من شرط الجنسية السعودية المرأة الأجنبية المتزوجة من مواطن سعودي، أو ارملة مواطن سعودي أو ممن لها أولاد منه.
- كما يستثني أيضاً من شرط الجنسية السعودية الأرملة السعودية من زوجها الأجنبي.
- لا يصرف للمواطن السعودي الذي لا يعول أسرة في حالة ما إذا كان يقيم بصفة دائمة في أياً من مراكز الإيواء أو مراكز العلاج الحكومي أو المراكز الخيرية التي تدعم من الدولة.
- يستمر صرف المعاش لمن تجاوز عمره ال18 عاماً من الذكور ويواصل تعليمه ولم يلتحق بعمل وذلك حتى بلوغ سن السادسة والعشرين أو التخرج أيهما أقرب.
- بالنسبة للبنات يستمر صرف معاش الضمان الاجتماعي حتى زواجهن أو توظيفهن وذلك وفق الضوابط التي تحددها لائحة وزارة الموارد البشرية.
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