نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط مبادرة تجديد المساكن من قبل وزارة الإسكان السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط مبادرة تجديد المساكن من قبل وزارة الإسكان في كل مناطق ومحافظات المملكة العربية السعودية، والتي تتضمن عدة شروط ومعايير يجب أخذها في الإعتبار من أهمها عمر المسكن والمدة الزمنية التي مرت على بنائه، ويأتي ذلك ضمن أهم المبادرات السكنية الجديدة التي نوهت عليها الوزارة وحرصا منها علي توافر مسكن ملائم لكل أسرة سعودية الأمر الذي يقترب من تحقيق الرؤية المستقبلية لوزارة الإسكان في تقديم وتوفير متطلبات المواطنين السعوديين مع حلول العام الجديد.

شروط مبادرة تجديد المساكن من قبل وزارة الإسكان السعودية

حددت وزارة الإسكان بعض من الآليات التي ينبغي توافرها إلي كافة الراغبين في تجديد وتطوير المسكن الخاص بهم وجاء من تلك الشروط أن يكون المستفيد عمره اقل من 50 عام، فيما نوهت على المستفيدين الراغبين في شراء وحدة سكنية والإستفادة من مبادرة تجديد المساكن أن يكون عمر الوحدة السكنية سواء كانت (شقة، فيلا، تاون هاوس، دور أرضي) تتجاوز 15 عام فأكثر، وان يكون شراء العقار ما بعد منتصف أكتوبر 2019م.

دعم مبادرة تجديد المساكن

أوضحت وزارة الإسكان عبر موقعها الإلكتروني سكني علي اختلاف قيمة التمويل في دعم مبادرة تجديد المساكن حسب نوعية الوحدة السكنية والتي توضحها إليكم في الجدول التالي:

الوحدة السكنية دعم الوحدة السكنية شقة سكنية قيمة التمويل 50 ألف ريال سعودي دور سكني قيمة التمويل 75 ألف ريال سعودي فيلا أو تاون هاوس قيمة التمويل 100 ألف ريال سعودي

يحصل المستفيد من تلك المبادرة علي قرض تمويلية مدعوم بقيمة 500 ألف ريال سعودي لشراء وحدة بالاضافة إلى دعم تجديد المساكن، كما يمكنك الإطلاع علي جميع مبادرات الدعم السكني التي تناسبك، كما يمكنك أيضاً التواصل مع خدمات الدعم السكني المقدم من وزارة الإسكان لكافة المواطنين بالمملكة العربية السعودية.