نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط القروض الجديدة من بنك التنمية الاجتماعية 1442 السعودي للمواطنين .. رابط تقديم قرض بنك التسليف عبر بوابة sdb.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط القروض الجديدة من بنك التنمية الاجتماعية 1442، نعرض تفاصيل وشروط القروض المقدمة من بنك التسليف و الإدخار في المملكة العربية السعودية أو المسمى ببنك التنمية الإجتماعية، حيث تتعدد المساعدات التي يقدمها بنك التسليف السعودى منها دعم مشاريع تطوير مستقبل المجتمع السعودى تمويل قروض سيارات خاصة وحافلات طلاب وتختلف طبيعة الخاصة بقروض البنك منها قرض الزواج وآخر لترميم المنازل و نوع لظروف المعيشة الصعبة للأسر السعودية ونوع لتمويل المشاريع الجديدة وقرض يمكن للمطلقات والأرامل من إعالة أسرهم.

شروط القروض الجديدة من بنك التنمية الاجتماعية 1442

ويتم التقديم على القرض الكترونياً مع إدخال كل البيانات صحيحة لتفادي اي خطأ ويرد البنك بالموافقة او الرفض حسب توفر الشروط في طالب القرض باختلاف أنواعه، ويشترط بنك التسليف السعودى عام 1442 عدة مواصفات يجب ان تتوافر في طالب القرض وتختلف حسب نوع القرض كالآتي:

شروط قرض الزواج بنك التسليف

لابد أن يكون الزواج هو الاول للزوجين مع استثناء وحيد هو من طلق زوجته او توفت زوجته قبل أن يدخل بها .

اللا يتعدى سن الرجل طالب قرض الزواج الاربعون عاما .

تقديم عقد الزواج الرسمي الموثق بالمحكمة المختصة مع ضرورة عدم مرور أكثر من عامين على تاريخ هذا العقد .

شروط قرض الاسرة بنك التنمية الاجتماعية

عدم تخطى دخل معيل الاسرة طالبة القرض ال 2000 ريال سعودى .

توفير كل المعلومات الخاصة بكل أفراد الأسرة خاصةً الأبناء من لا يتعدى عمرهم الـ 24 سنة بإستثناء الأبناء المتزوجين أو العاملين بالحكومة السعودية .

قرض الترميم بنك التنمية الاجتماعية

مرور خمس أعوام على بناء المنزل المراد تجديده .

ان لا يقل عمر طالب القرض عن 21 سنة .

في حال تمويل نفس المنزل عقارياً من قبل لابد من مرور 8 أعوام عالاقل على هذا التمويل .

أن يكون العقار مدفوع كافة اقساطه في حالة إن كان ممول عقارياً من قبل .

تقديم عقد او صك ملكية المنزل .

في حالة بيع أو شراء العقار يجب مرور عام عال اقل على بيع المنزل وعامان بين اقارب الدرجة الاولى وهم الآباء والأبناء والاخوات والاخوان .

مساحة ارض المنزل يجب ان تقل عن ألف متر .

تمويل المنزل الطيني قيمته لا تتعدى الـ 18 الف ريال .

تمويل المنزل الشعبي لا يتعدى ال30 الف ريال .

عند نقل الكفالة يتقدم الكفيل الجديد للفرع بتعهد مختوم من جهة عمله مع خلو المنزل من أي متاخرات مالية .

طريقة الحصول والتقديم على قرض من بنك التنمية الاجتماعية

للحصول على قروض من بنك التنمية الاجتماعية من خلال الخطوات التالية: