نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيداع الدفعة 35 من حساب المواطن رابط الإستعلام ca.gov.sa وشروط الإستحقاق في المقال التالي

عمر شويل - جدة إيداع الدفعة 35 من حساب المواطن في صباح اليوم الأحد الموافق 11 أكتوبر 2020م، الذين استوفو شروط الأهلية وفقا إلي بعض الآليات والضوابط الجديدة التي نوهت عليها الحكومة السعودية ممثلة في برنامج حساب المواطن، ويأتي صرف إيداع الدفعة 35 من برنامج حساب المواطن اليوم الأحد بعد تغيير موعد الصرف من اليوم العاشر إلي اليوم الحادي عشر وذلك بعد أن تصادف اليوم المعتاد للصرف مع يوم العطلة الرسمية في المملكة العربية السعودية.

إيداع الدفعة 35 من حساب المواطن

تبدأ في صباح اليوم الأحد استعداد المواطنين السعوديين في صرف الدعم الشهري المخصص لهم عن دفعة اكتوبر 2020م، والتي تساعدهم بشكل كبير جدا في شراء حوائجهم الشهرية، حيث يعتمد الكثيرون من محدودي الدخل أو من أصحاب الدخل المتوسط على دعم حساب المواطن، لذا كانت معظم تساؤلات الكثيرون مع بدء أول أيام شهر أكتوبر عن موعد صرف حساب المواطن الدفعة 35، والذي إجابة برنامج حساب المواطن سريعاً عبر موقعه الإلكتروني عن مواعيد الصرف الجديد والتغيرات التي حدثت في موعد الصرف.

شروط الاستحقاق من حساب المواطن

فور الإعلان عن نتائج الأهلية والاستحقاق أعاد برنامج حساب المواطن التذكير من بشروط الحصول على دعم حساب المواطن والتي جاءت كالتالي:

يصرف الدعم المالي من برنامج حساب المواطن إلي للمواطنيين السعوديين فقط، ويتم الاستثناء زوجة المواطن الغير سعودي أو أبناء وبنات المواطن.

من إلي للمواطنيين السعوديين فقط، ويتم الاستثناء زوجة المواطن الغير سعودي أو أبناء وبنات المواطن. يصرف الدعم المالي من برنامج حساب المواطن إلي المواطنين السعوديين المتواجدين في المملكة فقط، غير مسموح بصرف الدعم إلي المواطنين الذي يغادرون المملكة أكثر من 3 أشهر.

إلي المواطنين السعوديين المتواجدين في المملكة فقط، غير مسموح بصرف الدعم إلي المواطنين الذي يغادرون المملكة أكثر من 3 أشهر. يصرف الدعم المالي للمواطنين السعوديين الغير متواجدين بدار الايواء أو السجون.

رابط الإستعلام عن الدفعة 35

يتمكن المواطنين السعوديين المستفيدين من دعم حساب المواطن الدخول على رابط https://www.ca.gov.sa حساب المواطن للتعرف على قيمة الاستحقاق والدعم المقدم وذلك بعد تسجيل رقم الهوية الوطنية والتحقق من الرمز المرئي.