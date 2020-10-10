عربة حملة “لننقذ حياة” تغادر الحليلة ب 135 متبرعاً

الأحساء – جاسم العبود

اختتمت اليوم السبت ٢٣ صفر الحملة الإنسانية للتبرع بالدم تحت شعار (لننقذ حياة) بجمعية الحليلة الخيرية بالتعاون مع مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي بالأحساء، وسط مزيد من الراغبين بالتبرع والمرفوضين.

الحملة التي دشنت مساء الخميس الماضي عبر عربة التبرع بالساحة الخارجية للجمعية بحضور مدير مركز التنمية الاجتماعية بالأحساء أحمد بن سعود الفضلي بمعية رئيس مجلس إدارة الجمعية عبدالقادر بن موسى البلادي وأعضاءه، استمرت ثلاثة أيام متوالية وسط العديد من الاجراءات الاحترازية والوقائية، وقد بلغ عدد المتبرعين بالحملة ١٣٥ متبرعاً من مختلف الفصائل الدموية والأعمار ممن انطبقت عليهم الشروط الصحية.

وثمن الفضلي حرص اللجنة المنظمة بجمعية الحليلة على إقامة هذه الحملة الانسانية رغم ظروف الجائحة المرضية العالمية بأعلى المعايير والضوابط الاحترازية المشجعة والمرغبة على الاقبال شاكراً للجميع بذلهم.

فيما أشادت اللجنة الطبية بالتوافد الكبير من المتبرعين على الحملة واكتفاء الحملة بالعدد المحدد والمرغوب به عبر نموذج التسجيل خلال ساعات قليلة وانضباط المتبرعين بالأوقات المحددة لهم.

بدوره أعتذر البلادي لكل من سعى للتجاوب مع الدعوة الإنسانية للتبرع بالحملة ولم يحالفه التوفيق، وذلك لمحدودية الأعداد المطلوبة من الشريك الطبي المتوائمة مع الإجراءات الطبية الجارية أمام الإقبال الكبير، مقدماً الشكر والتقدير لكل المتبرعين ولأعضاء اللجان الطبية والفنية بالحملة ولكل المشاركين والمتطوعين.