نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرامكو تعلن أسعار البنزين الجديدة لشهر أكتوبر 2020 في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعد حالة من الترقب شهدها سوق الطاقة في المملكة العربية السعودية، أعلنت شركة أرامكو السعودية عن مراجعة أسعار البنزين لشهر أكتوبر 2020، حيث قامت شركة أرامكو في خطوة مفاجئة بتخفيض أسعار البنزين لشهر أكتوبر 2020، وذلك في ضوء الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الآن الكثير من المواطنين داخل المملكة في ظل استمرار جائحة كورونا المستجد (كوفيد -19).

أسعار البنزين الجديدة لشهر أكتوبر 2020:-

قامت شركة أرامكو بتحديث أسعار البنزين الشهرية عن شهر أكتوبر 2020، حيث تم تخفيض سعر بنزين 91 بمقدار 0.75، وأيضاً تم تخفيض سعر بنزين 95 بمقدار 0.92، لتصبح أسعار البنزين عن شهر أكتوبر 2020 الجديدة في السعودية كالتالي:-

بنزين السعر السابق السعر الحالي لشهر أكتوبر 91 1.47 ريال 1.44 ريال 95 1.63 ريال 1.59 ريال

وتقوم شركة أرامكو في المملكة العربية السعودية شهرياً بمراجعة أسعار البترول وفق للتغيرات العالمية التي يشهدها سعر النفط على مستوي العالم، مشيرة إلى أن توقعات الاقتصادين بنزول الأسعار العالمية للنفط في ضوء الظروف الاقتصادية التي يعيشها العالم الآن بسبب جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19).

حيث بدأت الموجه الثانية من جائحة كورونا تجتاح الدول الأوروبية، ويتوقع الأطباء بأن تلك الموجه ستكون أشد من الموجه الأولي التي شهدها العالم في بداية العام الجاري وأدت إلى وفاة الآلاف من الأشخاص هنا وخاصة في إيطاليا.

ويمكن مراجعة أسعار البنزين الشهرية في السعودية منذ قيام شركة أرامكو بتحديث سعر البنزين بصفة شهرية بدلاً من ربع سنوية وذلك كالتالي:-