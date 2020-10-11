نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية تقديم الاعتراض على حساب المواطن برقم الهوية 1442 بعد إيداع الدفعة 35 من حساب المواطن لشهر أكتوبر 2020 في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية تقديم الاعتراض على حساب المواطن برقم الهوية 1442، والتى يبحث عنها الكثير الان بعد إيداع الدفعة 35 من حساب المواطن لشهر أكتوبر 2020، حيث أعلن برنامج حساب المواطن عن إيداع منحة حساب المواطن بصورة دورية عبر الحساب البنكي للمواطنين المستحقين الأهلية، وفق خطة الحكومة التقديم الدعم للمواطن السعودي، في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ليتم بعدها فتح باب تقديم الاعتراض على حساب المواطن برقم الهوية 1442.

كيفية تقديم الاعتراض على حساب المواطن برقم الهوية

شرح طريقة الاعتراض والشكوى في حساب المواطن 1442

شروط الاستفادة من دعم حساب المواطن

وقد حددت الحكومة السعودية عدد من الشروط الواجب توافرها لاستحقاق دعم برنامج حساب المواطن 1442 لضمان الصرف ووصول الدعم للمستحقين فقط، وقد جاءت الشروط كالتالي:

المتقدم لابد أن يكون سعودي الجنسية

أن يكون مقيم داخل المملكة السعودية في أخر عام

المتقدم لا يقل سنه عن 35 عاماً

ألا يكون المتقدم يحصل على راتب أكثر من عشرة آلاف ريال سعودي

طريقة الاستعلام عن الدفعة 35 حساب المواطن

من المقرر أن يتم إيداع المبالغ في حساب المستفيدين من برنامج حساب المواطن الدفعة 35 صباح اليوم الأحد الموافق 11 أكتوبر 2020 بسبب تصادف يوم 10 مع يوم السبت والذي يعد إجازة رسمية في جميع البنوك والمصارف السعودية، ويمكنكم الاستعلام عن الدعم المقدم من البرنامج عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع برنامج حساب المواطن على شبكة الانترنت .

إدخال رقم الهوية بشكل صحيح لصاحب الدعم المستفيد.

كتابة رمز التحقق البشري المتغير والضغط على كلمة “استعلام”

سيقوم الموقع خلال لحظات بتوضيح جميع بيانات المستفيد وأحقية الدعم من عدمه إن لم تتوافر شروط الحصول على دعم حساب المواطن الموضحة في النقاط التالية:

تابعنا معكم طريقة تقديم طلب الاعتراض على عدم إيداع منحة حساب المواطن الدفعة الجديدة للمواطنين، وفق شروط الاستحقاق والأهلية الدفعة الجديدة رقم 35 لشهر أكتوبر 2020.