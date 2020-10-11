نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحديث بيانات الضمان الاجتماعي والحصول على معاش قبل 20 نوفمبر في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تحديث بيانات الضمان الاجتماعي والحصول على معاش يعتبر من أهم الأخبار التي تم تداولها عبر الأيام الماضية والتي طالبت به وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تزايد نشر الأخبار في المملكة العربية السعودية عبر الموقع الخاص بها وما زال الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تناشد المواطنين بسرعة الإجراءات قبل أن ينتهي ميعاد التقديم في يوم 20 نوفمبر القادم.

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنّ على جميع المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي تحديث بيانات أسرهم ليستمر صرف المعاش في موعده، يمكنك الاتصال بالخط الساخن على رقم 19911 أو عن طريقة زيارة الموقع الإلكتروني وإدراج البيانات كاملة.

طريقة تحديث بيانات الضمان الاجتماعي

انتشرت حملة “حديث بياناتك..…ضمانك أمانك” من أجل تحديث البيانات ولتسهيل الخطوات على المواطن فقط يتم تنفيذ الخطوات التالية بالترتيب:

الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وفتح الملف الشخصي. الانتقال إلى تحديث بيانات الأسرة كاملة (يتم التحديث لمرة واحدة فقط غير قابل للتعديل). مراجعة كافة البيانات قبل إرسال الطلب. تسجيل الخروج من الموقع وأغلاق المتصفح.

تسعى المملكة العربية السعودية إلى الاهتمام بمعاش التضامن الاجتماعي وجميع المستفيدين منه وإعادة تحديث البيانات من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية لجميع المواطنين، بالإضافة إلى قرض الزواج من بنك التسليف التي تدعمه الحكومة بشكل قوي من أجل تسهيل الزواج على غير القادرين من الشباب.

شروط الحصول على معاش الضمان الاجتماعي

قد يرى المواطنين أنه من الصعب الحصول على معاش التضامن الاجتماعي، لكن أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعض الشروط الواجب توافرها من أجل أستحقاق المعاش وهي:

أن يكون المواطن السعودي حاصل على إقامة دائمة في المملكة العربية السعودية. أن تكون الأرملة المقيمة في السعودية كانت زوجة لمواطن سعودي الجنسية. عدم الإقامة في أي مركز علاجي أو المراكز الخيرية الصحية التي تدعمها الحكومة السعودية. أستمرار صرف معاش الذكور حتى 18 عام أو حتى انتهاء فترة الدراسة حتى عمر 26 عام. أستمرار صرف معاش البنات حتى الزواج أو الحصول على دوام.

تناشد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جميع المواطنين الذين تنطبق عليهم جميع الشروط سرعة بدء جميع الإجراءات اللازمة للحصول على المعاش المستحق وتوفير الحقوق اللازمة من أجل معيشة كريمة.