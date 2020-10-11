نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد الدروس على المنصات التعليمية في المقال التالي

عمر شويل - جدة دعوات متعددة بالنظر في دوام الإداريين وتقديم الدوام المدرسي، كانت وزارة التعليم قد أعلنت في وقت سابق عن بدء الدراسة لجميع المراحل التعليمية عن بعد مع اقتصار الحضور على الدروس العملية فحسب، كما أمرت بأن يكون دوام الإداريين والإداريين، أما المعلمين والمعلمات فيتطلب حضورهم إلى المدرسة يوم واحد فقط على أن يحضروا جميعا عبر المنصات التعليمية المختلفة بشكل يومي لمتابعة العملية التعليمية، ولكن هذا الأمر قد أزعج العديد من الأفراد، لذا أبدوا وجهات نظر مختلفة تجاه هذا الموضوع.

مطالبات بالنظر في دوام الإداريين والإداريات

يعتمد حضور الإداريين والإداريات بشكل أساسي على الطلاب والطالبات، لذا فإن عدم حضور الطلاب إلى المدارس لا يستدعي حضور الإداريين، لذا دعا مجموعة من الإداريين بالنظر في الدوام الخاص بهم، والمساواة بينهم وبين المعلمين بأن يكون الحضور إلى المدرسة يوم واحد فقط، ويكون بالتناوب لجميع أيام الأسبوع، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة العاملين بالمدرسة.

مواعيد الدروس على المنصات التعليمية

كانت وزارة التعليم قد أعلنت أن اليوم الدراسي على منصة مدرستي يبدأ في تمام الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانية ظهراً للمراحل المتوسطة والثانوية، أما بالنسبة لطلاب المرحلة الابتدائية يكون في تمام الساعة الثالثة عصراً، ولكن ظهر أن هذه الأوقات غير مناسبة لبعض أولياء الأمور خاصة ممن يمتلكون أبناء في مراحل دراسية مختلفة، لذا نادى البعض بجعل اليوم الدراسي للمراحل المتوسطة والثانوية يبدأ في تمام الساعة السابعة صباحاً وحتى الساعة الحادية عشر مساءاً، على أن تبدأ المرحلة الابتدائية في الساعة الثالثة عصراً.

وفي الإطار ذاته دعى التربوي عماد الشريف بإلغاء حصص البدنية والأسرية والفنية في حالة استمرار عملية التعليم عن بعد.