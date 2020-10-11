نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الموارد البشرية تستأنف استقدام العمالة المنزلية من جديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة وزارة الموارد البشرية تستأنف استقدام العمالة المنزلية من جديد، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية استئناف عملية استقدام العمالة المنزلية بدءا من يوم الأربعاء الماضي الموافق 7 أكتوبر بعد إعلان الحكومة برفع تعليق الرحلات الدولية وفتح المنافذ البرية، وذلك بعد توقف استقدام العمالة المنزلية لمدة تزيد عن سبعة أشهر طبقا للأوامر الملكية الصادرة من الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسنعرض لكم تفاصيل هذا القرار.

استئناف استقدام العمالة المنزلية إلى المملكة

استأنفت الحكومة السعودية استقدام العمالة المنزلية إلى أراضيها مرة أخرى على أن تكون مدة العمل في العقود الجديدة 4 شهور فحسب، وفي حالة التأخر عن الاستقدام عن هذا الموعد يتم التمديد التلقائي للعقد مع فرض غرامة مالية على المرخص قيمتها 5٪ من قيمة العقد لعدم التزامه، وفي حالة عدم حضور العامل بعد التمديد يتم إلغاء العقد ويجب على المرخص توصيل قيمة العقد للعميل وفي حالة تأخير توصيل المبلغ إلى العميل تفرض غرامة تأخير على المرخص قيمتها 20٪ من إجمالي قيمة العقد.

تفاصيل هامة بشأن العقود القديمة والجديدة

حددت وزارة التنمية والموارد البشرية خلال قرارها أن العمل بالعقود الجديدة ينتهي يوم 31 أكتوبر 2021 ويتم العودة إلى العمل بالعقود المتوسطة الصادر في 1440/12/5، وذكرت مصادر خاصة أن هذه القرارات التي أصدرتها تصب في صالح بعض القطاعات، وذلك بعض الأموال الباهظة التي تحملتها مكاتب الاستقدام خلال فترة تعليق الرحلات، ويذكر أن الوزارة لم تصدر قرارات بشأن معالجة عقود العمل القديمة على الرغم من التكاليف العالية للحجر الصحي وتحليل فيروس كورونا.