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عمر شويل - جدة تُعتبر خطوات و كيفية التسجيل في منصة جود الإسكان بالمملكة العربية السعودية 1442 هي أكبر المساعي التي يهدف إلى معرفتها عدد كبير للغاية من سكان المملكة الراغبين في الحصول على المساعدات والدعم من خلال وزارة الإسكان، ولذلك؛ فإن المقال التاي سوف يتطرق إلى توضيح أهم شروط وخطوات التسجيل في جود للإسكان بالتفصيل.

منصة جود للإسكان

تُعتبر جود الإسكان هي عبارة عن منشأة ومؤسسة أهلية تتمتع بشخصية مستقلة اعتبارية تهتم بالقطاع الإسكاني، وهي مؤسسة غير ربحية تهدف في المقام الأول إلى العثور على حلول المشكلات السكنية التنموية التي تساهم في حل مشكلة الإسكان للفقراء بشكل مستدام داخل المملكة العربية السعودية، وهي أيضًا تعم على تحقيق مفهوم جودة الحياة مجموعة من الفئات والأسر المستهدفة داخل المجتمع ، ومن الجدير بالذكر ؛ أن جود للإسكان حاصلة على الترخيص رقم 215 وهي مُسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية السعودية.

كيفية التسجيل في منصة جود الإسكان للدعم السكني بالسعودية 1442

عند الرغبة في التسجيل في جود للإسكان سواء من أجل الحصول على مساعدة مالية من أجل دعم الإيجار أو دعم توفير سكن أو المساعدات السكنية العامة ؛ يجب اتباع الخطوات التالية:

الدّخول إلى الموقع الرسمي الخاص بِـتسجيل الدخول على منصة جود للإسكان .

إدخال البريد الإلكتروني وكلمة المرور في حالة وجود حساب مسبق ثم الضغط على دخول.

وفي حالة عدم وجود حساب، يتم الضغط على (التسجيل) الموجودة بالأسفل، وإدخال البيانات المطلوبة من أجل متابعة واستكمال عملية التسجيل بنجاح.

بعد إتمام عملية الدخول إلى الحساب على منصة جود؛ سوف يكون في مقدور المستخدم التقديم والاستفادة من طلبات الدعم السكني المتوفرة عبر المنصة.

شروط التسجيل في جود الإسكان 1442

تستهدف خدمات المنصة مجموعة مُحددة من الأُسر الفقيرة والفئات المُحددة داخل المجتمع السعودي، وبناءً على ذلك تم وضع مجموعة من الشروط من أجل قبول طلب الحصول على الدعم السكني، وهي تشمل ما يلي:

لا بُد من التقدم أولًا بطلب الدعم في مؤسسة الضمان الاجتماعي السعودية.

لا بُد أيضًا من التسجيل في بوابة (سكني).

يجب أن لا يزيد عدد أفراد الأسرة التي ترغب في الحصول على الدعم السكني عن خمسة أفراد.

إرسال بحث عن قيمة الدخل الشهري الخاصة بالمواطن طالب الدعم؛ للتثبت من مدى استحقاقه لهذا الدعم.

تقديم ما يُفيد بعدم امتلاك صاحب الطلب أي حدات سكنية

ويُذكر أنه يُمكن لأي شخص أيضًا قادر على التبرع والمساعدة أن يقوم بالتسجيل عبر الموقع الرسمي للمنصة من خلال الضغط على تسجيل مساهم ومتابعة عملية التسجيل للمساهمة في مساعدة الفقراء والمحتاجين الذين لا يجدون مأوى أو سكن لهم.

ولقد تمكنت المنصة من أن تقوم بالفعل بتقديم المساعدة المنشودة لعدد تخطى الآلاف من الأسر السعودية التي ثبت بالفعل أحقيتها للحصول على سكن أو دفع قيمة الإيجار المتعثرة وغيرها من المساعدات العامة المتعلقة بالأمور والخدمات السكنية.