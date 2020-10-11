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عمر شويل - جدة توظيف هدف والأمن السيبراني يدعو حديثي التخرج للتسجيل، قام صندوق تنمية الموارد البشرية هدف بجانب الهيئة الوطنية للأمن السيبراني بدعوة حديثي التخرج للكليات والجامعات بالمملكة السعودية، وكذلك برنامج خادم الحرمين الشريفين للبعثات إلى الخامس في هذه التخصصات، حيث يمكنهم التقديم على برنامج تزويد يتعلق بالتوظيف والتأهيل في الأمن السيبراني وذلك عبر الموقع الإلكتروني للأكاديمية الوطنية.

وبالتالي يهدف هذا البرنامج التجريبي إلى تأهيل خريجي الكليات والجامعات في هذا المجال بالإضافة إلى زيادة في المهارات الخاصة بهم، وذلك للعمل في هذا المجال في كافة منشآت القطاع الخاص بالدولة ويتم تنفيذ البرنامج التدريبي بشكل مكثف وذلك يكون بالتعاون مع الشركة السعودية لتقنية المعلومات سايت.

هذا وقد أكد هدف الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الموعد المحدد للتسجيل في الدفعة الأولى يوم الأحد المقبل الحادي عشر من أكتوبر حيث يأتي هذا البرنامج التدريبي للاتفاقيه التعاون وقاعد في فبراير الماضي، وذلك كأن مع صندوق تنمية الموارد البشرية هدف بالهيئة الوطنية للأمن السيبراني وذلك للعمل على تحقيق رؤية المملكة 2030 عدم تنمية القدرات البشرية الوطنية والعمل على تأهيلهم لسوق العمل وزيادة رفع مشاركتهم.

هذا وقد أعلن مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية تخرج 159 قيادين سعودية ينتمون إلى حوالي 115 منشأة في القطاع الخاص وبالتالي تكون من الدفعات الخامسة من أكاديمية هدف للقيادة.

حيث أكد مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية أنه يتم العمل على مواصلة التطوير المهني والاكتساب المعرفي لا يتم تبادل كافة الخبرات والتجارب التي نجحت مع الآخرين، بجانب العمل على دعم التوطين في المنشآت وهذا الأمر يسهل تطوير مهارات قيادات المستقبل في القطاع الخاص.