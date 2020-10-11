نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخطوط السعودية تجدد التذكير بموعد فتح الرحلات الدولية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الخطوط السعودية تجدد التذكير بموعد فتح الرحلات الدولية، قامت الخطوط السعودية بالتأكيد على فتح رحلات الدولية بدءا من 1 يناير 2021 وذلك تبعا للجهات المختصة التي سوف تأكد هذا الأمر قبل الموعد بحوالي 30 يوماً وهذا الأمر جاء ردا على استفسار أحد المواطنين يتساءل حول موعد استئناف الرحلات الخطوط الجوية من المملكة السعودية إلى بلاد الهند.

وبالتالي أوضحت الخطوط السعودية أنه سوف يتم فتح المحلات الدولية بالمملكة بدأ من 1 يناير 2021 وسوف يتم تأكيد هذا الأمر قبل قدوم هذا التاريخ بحوالي ثلاثين يوماً، بالإضافة إلى أنه سوف يتم السماح الحالات المستثناة بدأ من 15 سبتمبر، تخطيط السعودية أنها سوف تقوم بتحديد بعض الحالات الاستثنائية المحددة ولكن يجب توافر الإجراءات والشروط الهامة لامكانية الحجز في شكل الإلكتروني.

وأكدت الخطوط السعودية عبر موقع تويتر عبر الإنترنت أنه من يريد أن يقوم بالحجز في المحلات الاستثنائية ينبغي عليها أن يقوم بتجهيز كافة الإجراءات والمستندات التي تم تحديدها، حتى يتمكن من الحصول على الموافقة وبالتالي أوضحت وزارة الداخلية بالمملكة قبل ذلك الفئات التي تم تحليل السفر لها إلى المملكة والعودة إليها.

كما أوضحت وزارة الداخلية تمنع الأشخاص الذين تم الموافقة لهم بالسفر خارج المملكة السعودية موظفي الحكومة والذين مكلفون بعض المهمات الرسمية من العسكريين والمدنيين، بالإضافة إلى الأشخاص الذين يعملون في القنصلية والدبلوماسية الملحقيات بالمملكة السعودية خارج البلاد بجانب العاملون في المنظمات الإقليمية وعائلتهم ومرافقهم.

كما قامت بالموافقة للعاملين بوظائف دائما سواء كان العمل في منشاة خاصة أو غير ربحية أو منشآت عامة خارج المملكة السعودية أو من لديهم العمل في المؤسسات أو شركات تجارية خارج المملكة بجانب الهضبة والطلاب وبعض الحالات الاستثنائية ورجال الأعمال.