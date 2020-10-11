نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرق فحص الخمسة ريالات البوليمر والتأكد من سلامتها في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) من خلال موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن الإعلان عن فوائد البوليمر، وخطوات فحص فئة الخمس ريالات البوليمر، حيث استقبلت الصفحة الرئيسية العديد من الأسئلة والاستفسارات حول البوليمر، نوضحها لكل متابعي موقعنا ثقفني الرد على كافة الأسئلة وخطوات الفحص.

خطوات فحص الخمس ريالات البوليمر:

أنه يمكن التأكد بالنظر من وجود العلامات الأمنية على الورقة النقدية ووضوح ألوانها وعدم تداخلها وأيضاً عن طريق اللمس، وذلك بالتأكد من الملمس الخشن للورقة النقدية وتحسس الكتابة البارزة المنتشرة على وجه الورقة النقدية وظهرها وأخيراً يمكن إمالة الورقة النقدية في جميع الاتجاهات والتحقق من وضوح كافة عناصر العلامات الأمنية وتبادلها مع بعضها البعض

أكثر الأسئلة تداولاً عن عملات البوليمر :

ظهرت العديد من الأسئلة عقب الإعلان عن فئة خمسة ريالات من العملة السعودية المصنوعة من مادة البوليمر، وبدأت عمليات البحث في تزايد بشكل مستمر لمعرفة الفوائد والدول التي يمكن أن تستخدمها، والمادة المصنوعة منها..؟

وقد أشار صندوق النقد الدولي العالمي في بيان له بعض الأجابات فأنه بالنسبة للبلدان المهتمة بالتأثير البيئي لعملتها فإن التحول إلى الأوراق النقدية البوليمرية أمر منطقي، حيث يسعى العالم في الوقت الحالي جاهداً ليصبح أكثر استدامة، حيث تحظى العملات الورقية بالتفضيل الأكبر في جميع أنحاء العالم منذ عدة قرون، ولكن مع التطورات التكنولوجية الحديثة توفر الأوراق النقدية البلاستيكية ميزات أمان إضافية إلى جانب الكفاءة وطول العمر.

بداية استخدام البوليمر :

فقد تم إصدار الأوراق النقدية البوليمرية لأول مرة في عام 1988 من قبل استراليا والتي تستخدم الآن البوليمر حصريا وهي على وشك إطلاق سلسلة جديدة من الأوراق النقدية

الدول التي تستخدم البوليمر :

قد تم الإعلان عن حوالي أكثر من 30 دولة تستخدم الآن العملات البلاستيكية، ومنها:

كندا

فيجي

فيتنام

موريشيوس

غينيا الجديدة

نيوزيلندا

أستراليا

رومانيا

بروناي

نيجيريا

المملكة المتحدة

تشيلي

غامبيا

نيكارجوا

توباغو

فوائد البوليمر :

أشارت بعض الدراسات إلى أن العملات النقدية البوليمر تفوقت على العملات الورقية، فهي تعمل على خفض إمكانية الاحتباس الحراري بنسبة 32% وذلك مقارنة بالعملات الورقية وتدوم أكثر من ضعف ما تدوم به العملة الورقية، علماً بأن وزنها أقل فإن نقلها أخف وتوزيعها أسهل، وفي النهاية دورة عملة البوليمر يتم تحويلها إلى حبيبات واستخدامها في صنع العناصر البلاستيكية اليومية مثل أثاث الحديقة، وكذلك أنها أكثر أماناً من حيث إمكانية تزويرها.

خصائص الأوراق النقدية البوليمرية :