نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرارات الجوازات السعودية بخصوص غرامة تاخير تجديد هوية مقيم في المقال التالي

عمر شويل - جدة قرارات الجوازات السعودية للمتأخرين في تجديد الهوية ، أعلنت الجوازات السعودية عبر حسابها الرسمي على تويتر صباح اليوم السبت الموافق 22 صفر 1442ه‍ عن قرارات تخص المقيمين بالسعودية عن غرامة تأخير تجديد الهوية بعد ثلاثة أيام من انتهاء صلاحية تجديد الهوية للمقيم حتى لا يُعرض للعقوبة، وقد نبهت الجوازات السعودية و حذرت من أن عدم تجديد الهوية لمدة تصل إلى ثلاثة أيام تعرض المقيم للعقوبة.

ما قيمة غرامة التأخير في تجديد الهوية وماهو العقاب؟

أعلنت الجوازات السعودية على حسابها الخاص عبر تويتر أن عدم تجديد الهوية للمقيم يُعرضه للعقاب و له أن يسارع في تجديد الرخصة قبل مضي

ثلاثة أيام وهي المدة التي يمهل فيها من انتهت إقامتهم وبعدها تنفذ إجراءات الغرامة، وتُحدد قيمة الغرامة خمسمائة ريال سعودي في المرة الأولى، و خمسمائة ريال سعودي في المرة الثانية، وفي المرة الثالثة يتم فيها الاستبعاد النهار للمقيم الذي لم يجدد هويته خلال مهلة الثلاثة أيام للمرة الثالثة.

كيفية معرفة المدة المحددة لتجديد الهوية؟

حددت الجوازات السعوديةعبر حسابها على تويتر أن صلاحية بطاقة مقيم مدتها خمس سنوات من تاريخ صدور البطاقة، تجدد سنوياً عن طريق منصة أبشر الإلكترونية

ماهي شروط الجوزات السعودية تجديد الهوية إلكترونيًا للمقيم عبر أبشر؟