نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب المواطن : إيداع مبالغ الدفعة 35 حسابات المستفيدين خلال ساعات بشرط في المقال التالي

عمر شويل - جدة ساعات قليل ويُرفع الستار عن موعد صرف الدفعة 35 من حساب المواطن، الخاصة بدعم شهر أكتوبر الجاري، فوفقًا لما أعلنه البرنامج بأنه سيتم إيداع مبالغ تلك الدفعة في حسابات المستفيدين البنكية، اعتبارًا من صباح الأحد الموافق الحادي عشر من هذا الشهر، وستودع للمستفيدين المكتملة بياناتهم فقط أي من قاموا بتحديث الأخير وفق البيانات المسجلة بشكل صحيح، مع العلم أن مبالغ تلك الدفعة تم تأخيرها عن الوقت المعتاد وهو العاشر من كل شهر ميلادي، نظرًا لأن هذا اليوم صادف يوم عطلة رسمية بالمملكة، فبناءً عليه تم تأخير موعد الصرف يومًا واحد، بينما يتم تقديم يومًا مماثلاُ إذا صادف يوم الصرف يوم الجمعة، فيتم تبكيره ليوم الخميس.

رابط تحديث بيانات حساب المواطن

كان برنامج حساب المواطن، قد ناشد المستفيدين المستحقين لصرف الدفعات الخاصة به، بضرورة تحديث البيانات الخاصة بهم من خلال الدخول عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للبرنامج على الرابط: https://www.ca.gov.sa، يلي ذلك تحديث حساب الاستقلالية من خلال اتباع الخطوات التالية:

الضغط على أيقونة تفاصيل بعد تسجيل الدخول للبرنامج بالاسم والرقم السري. اختيار بند تحديث البيانات ثم الضغط على كلمة التالي لاستكمال باقي الخطوات. تسجيل جميع البيانات الخاصة بالمستفيد بعد مراجعتها. من بين البيانات التي لابد من تعبئتها بدقة عالية من واقع المستندات الرسمية: (المعلومات الشخصية من عنوان + معلومات التابعين + معلومات الدخل الشهري، بالإضافة إلى بيانات الحسابات البنكية “رقم الآيبان”). أخيرًا الموافقة على التعهد بصحة تلك البيانات والضغط على كلمة إرسال أو موافقة.

الشروط الواجب توافرها في المستفيدين

ومن ناحية أخرى، أقر حساب المواطن عددًا من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للحصول على دعم البرنامج، والتي من خلالها يتم الموافقة على طلب المواطن من الاستفادة من صرف الدفعات المنتظمة بشكل شهريًا، خاصةً للمواطنين الأشد احتياجًا وأسرهم، والتي تتمثل في: