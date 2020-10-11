نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض شخصي بدون تحويل الراتب بنك الإمارات دبي ميسر للغاية متاح للمقيمين في المقال التالي

عمر شويل - جدة احصل على قرض شخصي بدون تحويل الراتب بنك الإمارات دبي الوطني بالسعودية، الذي يتيح عدة منتجات تمويلية تشمل عدد كبير من الفئات وتضم المرونة في التعامل وسهولة الإجراءات بالإضافة إلى تسهيلات في السداد على فترات طويلة تصل حتى 60 شهر، حيث يشمل هذا النوع من التمويل الشخصي أضخم مبلغ تمويل يصل إلى 3 مليون ريال سعودي كل هذا بدون الإجبار على تحويل الراتب الأمر الذي يبحث عنه العديد من المواطنين في المملكة منهم المقيمين أيضاً لأن تحويل الدخل على البنك يمثل أزمة للبعض خصوصاً في الشركات الخاصة وبعض الوظائف التي ترفض هذا الشرط.

قرض بنك الإمارات دبي الوطني

يتيح بنك الإمارات دبي الوطني وهو بنك رسمي يسعى لتقديم أفضل الخدمات المصرفية العديدة المتوفرة من خلال الموقع الإلكتروني، بجانب العروض التمويلية مع إمكانية تحويل الراتب أو عدمه منها تمويل سيارة بدون تحويل راتب، حيث يتيح أربع أنواع من قروض السيارات لكي يتمكن العميل من اختيار العرض المناسب له من حيث الدخل والمعايير المحددة لكل منهم، هذا كله بغير العروض لـ التمويل الشخصي بدون كفيل، وتمويل مع تحويل المديونيات بمزايا عديدة لكل نوع أيضاً.

مزايا قرض شخصي بدون تحويل الراتب بنك الإمارات دبي الوطني

تمويل شخصي لا يحتاج إلى تحويل الراتب.

متاح للسعوديين وغير السعوديين.

متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

معدل النسبة السنوي يبدأ من 8.61%.

فترات سداد مرنة تصل لغاية 5 سنوات ميسرة.

إمكانية تأجيل الأقساط، علماً بأن الرسوم المطلوبة لتأجيل قسط 150 ريال.

إمكانية إعادة التمويل وذلك بعد سداد 20% من قيمة القرض القائم.

تأمين تكافلي مجاني (يتم الإعفاء من المديونية في حالة العجز الدائم أو الوفاة لا قدر الله).

الرسوم الإدارية 1% من أصل القرض أي تصل لـ 5.000 ريال سعودي كحد أقصى.

طريقة التقديم على قرض بدون تحويل الراتب بنك الإمارات دبي الوطني

تعبئة نموذج طلب برنامج التمويل الإسلامي بدون تحويل راتب إلكترونياً.

لمعرفة المعايير والمستندات المطلوبة يرجى التواصل عبر خدمة العملاء من أجل تحديد نوع القرض المناسب لك ومعرفة الأوراق الخاصة به، وذلك الاتصال على رقم 8007547777.