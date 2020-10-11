نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة وشروط الحصول علي المساعدة المقطوعة 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مؤخرا برنامج المساعدة المقطوعة ، وتكون المساعدة المقطوعة عبارة عن مساعدة مالية تقدمها حكومة المملكة العربية السعودية لمواطنيها، وذلك بهدف تحسين مستواهم الاقتصادي والقدرة علي تلبية حاجاتهم الضرورية للمعيشة، وتكون هذة المساعدة لأصحاب الدخل المحدود والمتوسط، وقد جاء هذا ضروريا لمساعدة المواطنين لكي يعيشوا حياة كريمة بعد ما تعرضه له من سوء لحالتهم المادية بسبب جائحة كورونا، وما نتج عنها من تدهور في المستوى الاقتصادي علي مستوى العالم عامة والمملكة خاصة، و قد تحدد موعد صرف المساعدة المقطوعة في منتصف كل شهر هجري ، حيث تسعى وزارة الموارد البشرية إلى تحقيق أهداف برنامج التحول الوطني 2020 انطلاقاً من رؤية المملكة 2030 .

شروط الحصول علي المساعدة المقطوعة

وضعت وزارة الموارد البشرية مجموعة من الشروط الواجب توافرها في الأسر المستفيدة من المساعدة المقطوعة، ويتم صرف المساعدات للأسر محدودة الدخل بهدف مساعدتهم في تخطي الظروف الصعبة وحل مشاكلهم المادية، وتكون الشروط كالتالي:

أن يكون عمر المستفيد لا يقل عن 35 سنه . أن يكون المتقدم لا يملك سجل تجاري . يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية . يجب علي المتقدم أن يأخذ في اعتباره ألا يكون راتبه أعلي من الحد الأدنى الذي حددته الوزارة . في حالة إذا كان المستفيد يحصل علي المعاش الضماني يمكن أن يحصل علي المساعدة المقطوعة . يجب أن يكون مقيم في الأراضي السعودية بشكل دائم . أن لا يزيد راتب المتقدم العازب عن 3000 ريال سعودي، و إذا كان متزوج لا يتعدى راتبه عن 8680 ريال سعودي .

ما هي الفئات المستحقة للمساعدة المقطوعة

حددت وزارة الموارد البشرية منذ اللحظة الأولي لإطلاقها لبرنامج المساعدة المقطوعة، الفئات المستحقة لدعم المالي لمقطوعة الضمان الاجتماعي، وتحددت في هذة الفئات :

تقدم المساعدة للأسر محدودة الدخل أو المتوسط .

يستحق صرف المساعدة المقطوعة إذا كان من ذوي الإعاقة المؤقتة أو الدائمة .

تقدم المساعدة للنساء المطلقات أو الأرامل أو المهجورة وتعول أبناءها .

تشمل المساعدة أيضا الأطفال الأيتام .

تشمل رب الأسرة الغير قادر علي العمل .

تقدم المساعدة المقطوعة لأسر المسجونين .

خطوات التسجيل في المساعدة المقطوعة 1442

بحث الكثير من المواطنين السعوديين عن طريقة التسجيل للحصول علي المساعدة المقطوعة، وذلك لمساعدتهم في تلبية احتياجاتهم الضرورية وتسهيل ظروف المعيشة، وللحصول علي المساعدة يجب اتباع الخطوات الأتية :

أن يقوم المتقدم بالدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية . قم بإنشاء حساب جديد لك علي موقع الوزارة . أن يقوم المتقدم بإدخال جميع البيانات المطلوبة . قم بالنقر علي أيقونة تسجيل الدخول . علي المتقدم الانتظار قليلا حتي يرسل له الموقع رابط التأكيد . قم بالضغط علي زر فتح استمارة التسجيل الخاصة بالمساعدة المقطوعة و إدخال كافة بيناته الشخصية . و أخيرا قم بكتابة البريد الإلكتروني و أدخل جميع المعلومات الخاصة بدخلك .

وهنا نكون قد وصلنا لنهاية مقالنا بعد أن أوضحنا طريقة الحصول علي المساعدة المقطوعة ، وشروطها والفئات المستحقة لها حتي يصل الدعم لمستحقيه فقط .