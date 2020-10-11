نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حجز موعد فحص الزواج عبر رابط موقع وزارة الصحة السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة حجز موعد فحص الزواج يهم المقبلين على الزواج في المملكة العربية السعودية، واهتمت وزارة الصحة إلى أن يتم عمل تحاليل طبية للمقبلين على الزواج حتى يكونا الطرفين على يقين بخلو كلاهما من الأمراض، وبالأخص الأمراض الوراثية التي قد تكون عائق في طريق الإنجاب، وقامت الوزارة بتفعيل خدمة الاستعلام عن نتيجة فحص الزواج إلكترونيًا حتى تسهل على المواطنين، ولكن إجراء الفحوصات يتم من خلال مراكز الفحص المنتشرة في جميع المدن السعودية، والتي يمكن التعرف عليها من خلال موقع الوزارة أيضًا الإلكتروني.

حجز موعد فحص الزواج

إن كنت تريد إجراء فحوصات الزواج فينبغي أن تقوم بحجز موعد قبل أن تتقدم إلى مراكز الفحص، وقامت الوزارة بتفعيل تلك الخدمة من أجل منع التكدس في كافة المصالح الحكومية، وأيضًا للتسهيل على المواطنين وتوفير الوقت عليهم، ويمكن حجز موعد من خلال موقع وزارة الصحة السعودي، من خلال تبويب الخدمات المتاح في الصفحة الرئيسية للموقع، ومنها سنقوم باختيار حجز موعد فحص الزواج.

وعند دخول الخدمة لحجز الموعد سيُطلب منك أن تقوم بإدخال جميع البيانات الشخصية الخاصة بك، ومن ثم قم باختيار الموعد وفق قائمة المواعيد المتاحة التي تظهر عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة، وعندها قم بتأكيد الحجز، وعليك أن تقوم بالوصول في نفس الموعد لا بعد ذلك، كما يمكن حجز موعد آخر في حال التخلف عن الأول.

الاستعلام عن نتيجة فحص الزواج

ولن تكون بحاجة إلى زيارة مراكز الفحص مرة أخرى من أجل الاستعلام عن نتيجته، فبعد مرور عشر أيام بحد أقصى، يمكن زيارة موقع وزارة الصحة والدخول إلى خدمات التوعية الصحية، ثم كتابة البيانات المطلوبة كاملة، وهي رقم التأكيد ورقم الحدود ورقم الكفيل أيضًا، وعندها يمكنك الاستعلام.

وبعد حجز موعد فحص الزواج وإجراءه من خلال المراكز، يمكن استلام النتيجة من خلالها أيضًا بدلًا من الاستعلام عنها من خلال الإنترنت، وقد حددت الوزارة أن طرفي عقد القران هم فقطمن يمكنهم الحصول على النتائج، أي العريس أو العروس فقط، ولن يتم تسليمها إلى أي طرف آخر على الإطلاق.