نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن نتيجة فحص الزواج إلكترونيًا برقم الحدود ومدة استلام النتائج في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن نتيجة فحص الزواج إلكترونيًا برقم السجل المدني يقع في قائمة الخدمات التي تُقدم للمواطنين من خلال الإنترنت، ونظرًا لأهمية تلك الفحوصات الطبية والتحاليل التي تُجرى قبل الزواد، من أجل التأكد من عدم تواجد أي مرض وراثي قد يعرض حياة الأبناء إلى الخطر، قامت المملكة بتفعيل الاستعلام عن نتيجة فحص ما قبل الزواج إلكترونيًا عبر موقع وزارة الصحة السعودية بالإضافة إلى تقديم مدة نتيجة فحص الزواج وطرق حجز موعد فحص الزواج 1442.

الاستعلام عن نتيجة فحص الزواج

يلزم أن يتم تقديم وثيقة فحص الزواج قبل أن يتم عقد القران في المملكة، وذلك حتى يتأكد الأطراف من خلو العروسين من أية أمراض، وأيضًا من أجل التوعية بالزواج الصحي وكل ما يتعلق به، وهذا يدعم حياة العروسين، بحيث يحيا حياة سعيدة، ويمكن الاستعلام عن نتيجة فحص الزواج إلكترونيًا من خلال الخطوات التالية:

ستقوم بزيارة موقع وزارة الصحة السعودية.

ثم عليك الدخول إلى تبويب التوعية الصحة.

قم الآن بالدخول إلى خدمة مراكز فحص ما قبل الزواج، وقم بكتابة البيانات المطلوبة.

والتي تتمثل في رقم الحدود أو رقم الكفيل والنوع ورمز التحقق الذي يظهر أمامك.

مدة نتيجة فحص الزواج

ويتم التعرف على نتائج فحص الزواج عقب مرور ما لا يقل عن عشرة أيام عقب إجراء الفحص، وينصح بأن يتم إجراء الفحوصات قبل موعد الزواج بوقت كافي، كي يتم معالجة أي أمراض عند اكتشافها بالتحليل، ويمكن استخدام الشهادة لمدة لا تقل عن ستة أشهر، بحسب تصريحات وزارة الصحة السعودية.

حجز موعد فحص الزواج

ويمكن أن يتم حجز موعد فحص الزواج من خلال موقع وزارة الصحة السعودية، عبر الخطوات التالية:

بعد الدخول إلى الموقع اختر قائمة الخدمات، واحصل منها على تبويب موعد.

ثم انقر على تبويب بدء الخدمة وقم بتسجيل بياناتك بالكامل.

ثم عليك اختيار الموعد المتاح والمناسب لك من خلال الموقع.

ويمكن أيضًا التعرف على المزيد من المعلومات عن الاستعلام عن نتيجة فحص الزواج أو حجز موعد من خلال الاتصال على رقم: 937، أومن خلال تطبيق وزارة الصحة.