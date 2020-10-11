نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام صندوق التنمية العقاري برقم السجل المدني عبر موقع الصندوق في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعلام صندوق التنمية العقاري برقم السجل المدني أحد الخدمات التي قدمتها وزارة الإسكان التي تقوم بدور ريادي كبير في توفير الدعم السكني إلى المواطنين، سواء من خلال الأراضي المجانية، أو من خلال التمويل العقاري المالي، أو أيضًا إمكانية شراء وحدات سكنية تابعة إلى صندوق التنمية العقارية، وقدم الاستعلام عن صندوق التنمية العقارية برقم الهوية من أجل التعرف على أسماء المستفيدين من الدعم السكني، ووجدنا في الفترة الأخيرة أن الصندوق العقاري طالب بضرورة تحديث بيانات المستفيدين في صندوق التنمية العقارية من أجل سرعة وصول الدعم، وكذلك التسجيل في صندوق التنمية العقاري.

استعلام صندوق التنمية العقاري برقم السجل المدني

من خلال موقع صندوق التنمية العقارية يمكن أن يقوم المستفيد بالاستعلام عن قروض الدعم المقدمة من الصندوق، وأيضًا التعرف على مميزات الوحدات السكنية وعيوبها وشروطها، وخصوصًا التي أطلقتها وزارة الإسكان، ومتاح إخلاء طرف صندوق التنمية العقارية أيضًا.

الاستعلام عن صندوق التنمية العقارية برقم الهوية

وللحصول على خدمات الصندوق العقاري في المملكة العربية السعودية لا بد أن تقوم بتسجيل الدخول أولًا إلى الموقع، أو تسجيل الدخول لموقع وزارة الإسكان برقم الهوية الوطنية وكلمة المرور، ومن ثم سيكون لديك فرصة للتعرف على كافة الخدمات المتاحة والتعرف على موعد صرف القرض العقاري المدعوم من الصندوق.

وقد قامت وزارة الإسكان بالمشاركة في منظومة التحول الرقمي بالخدمات الإلكترونية، والتي قدمتها أيضًا بهدف التسهيل على المواطنين، وبالأخص مستحقي الدعم العقاري أو الدعم السكني الذي توفره لهم.

رقم صندوق التنمية العقاري

وحاول أيضًا الصندوق العقاري التسهيل على المستفيدين بسهولة التواصل من خلال رقم الهاتف الموحد: 199088، وهو رقم خاص بالعملاء داخل المملكة العربية السعودية فقط، ويمكن الاتصال يوميًا أثناء ساعات العمل.

التسجيل في صندوق التنمية العقارية

وإن كان لا يوجد لديك حساب في صندوق التنمية العقاري من أجل استعلام صندوق التنمية العقاري برقم السجل المدني فيمكن الحصول على الحساب من خلال النقر على تبويب تسجيل مستخدم جديد، وإدخال كافة المعلومات المطلوبة من خلال الموقع، مع مراعاة الدقة أثناء إدخال البيانات، ومن ثم تسجيل عقب تفعيل الحساب برقم الهاتف.